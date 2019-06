Dieta contro meteorismo e pancia gonfia | ecco i cibi da evitare

Dieta mima digiuno Longo o della longevità per dimagrire e contro invecchiamento : La Dieta mima digiuno o Dieta della longevità continua a suscitare grande attenzione non solo perché aiuta a dimagrire ma anche perché allunga la vita

Dieta a basso indice glicemico contro glicemia alta e obesità : La Dieta a basso indice glicemico aiuta a dimagrire mangiando alimenti a basso indice glicemico ideali anche nell’alimentazione di chi ha il diabete

Dieta contro glicemia alta e per dimagrire : ecco cosa mangiare : La Dieta contro la glicemia alta prevede il consumo di alcuni alimenti che oltre ad aiutare a dimagrire e a tenere sotto controllo indice glicemico

Dieta dei cereali di giugno per dimagrire 3 kg e contro il caldo : La Dieta dei cereali integrali di giugno per dimagrire 3 kg in 5 giorni. E' tra le diete estive più leggere da seguire anche per combattere il caldo.

Dieta iposodica per dimagrire 3 kg e contro ipertensione : menù : La Dieta iposodica o Dieta povera di sodio può far dimagrire di 3 kg in una settimana. E’ una Dieta ideale per chi soffre di ipertensione. menù

Pomodoro nella Dieta contro diabete e iperglicemia : dimagrire 2 kg : Il Pomodoro nella dieta per combattere diabete e iperglicemia. Il Pomodoro normalizza i livelli di glucosio nel sangue. La dieta per dimagrire 2 kg.

Vivere più a lungo controllando l’alimentazione : la Dieta Mima Digiuno preserva da numerose malattie intestinali : Alimentazione controllata e longevità sono gli argomenti di cui il Prof. Valter Longo si è occupato per ben 25 anni con studi e ricerche che hanno portato a innovativi risultati come la dieta della Longevità e il Programma Mima Digiuno (PMD). Lo scienziato italiano, proprio grazie ai risultati ottenuti, è stato inserito dal TIME nella lista dei 50 personaggi più influenti del 2018 nell’ambito della salute. E il lavoro di Longo non è ...

Dieta e diabete : mangiare sano per controllare livelli zucchero nel sangue : Dieta e diabete un connubio importante per il diabetico. Seguire una Dieta sana serve per mantenere sotto controllo il livello di zucchero nel sangue

Dieta anguria e ananas per dimagrire : efficace contro cellulite : La Dieta anguria e ananas per dimagrire fino a 2 kg in una settimana. E’ una Dieta tipica per l’estate efficace contro cellulite essendo depurativa

Dieta cretese per dimagrire : contro malattie cardivascolari : La Dieta cretese è uno schema dietetico che può far dimagrire di qualche chilo in salute. E' una alimentazione che previene malattie cardiovascolari

Diabete : ecco la Dieta che protegge il cervello e favorisce il controllo glicemico : Una ricerca condotta da Josiemer Mattei della Harvard T.H. Chan School of Public Health, pubblicata su Diabetes Care, ha rilevato che la dieta mediterranea, ricca di cereali integrali, legumi, grassi vegetali buoni e pesce, ha effetti positivi sui pazienti con Diabete: ne protegge il cervello, in particolare le funzioni cognitive e la memoria. L’indagine ha studiato per 2 anni 913 individui, in parte diabetici, che hanno compilato ...

Dimagrire - prevenire il diabete e controllare la pressione : la Dieta paleolitica promossa da numerosi studi : L’obesità è ai primissimi posti tra le cause di insorgenza di malattie cardiovascolari e cancro. E’ dunque necessario seguire regimi alimentari sani e corretti, che portino al dimagrimento ma anche al mantenimento del peso ideale una volta raggiunto, e al conseguente miglioramento della condizione di salute. I ricercatori del Department of Public Health and Clinical Medicine, dell’Umeå University, in Svezia, hanno preso in ...

Dieta senza zuccheri contro obesità - diabete e infarto : La Dieta senza zucchero contro obesità, diabete ed infarto. Ridurre quantità di zucchero e amido nello schema dietetico dell’alimentazione

Dieta del pesce per dimagrire e contro depressione nelle donne : La Dieta del pesce per dimagrire e contro la depressione nelle donne. Lo annuncia uno studio del Menzies Research Institute in Tasmania