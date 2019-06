Arriva il gran caldo | a rischio chi beve poco | ecco alcuni consigli salva-vita

Dopo nubifragi e grandinate - Arriva il caldo africano : Giorgia Baroncini Su tutta l'Italia è in arrivo un'ondata di caldo africano. La colonnina di mercurio toccherà i 40 gradi in molte zone del Paese. Nuova instabilità a inizio luglio Dopo la grandine e i nubifragi che hanno messo in ginocchio l'Italia, ora è in arrivo un'ondata di caldo africano. Secondo i meteorologi, la possima settimana la colonnina di mercurio salirà fino a toccare i 40 gradi in molte zone del Paese. Già per la ...

Il trucco della "nave madre" per far Arrivare i migranti sulle coste italiane : Un drone di Frontex riprende il trasbordo illegale di 81 migranti, accompagnati vicino a Lampedusa e poi lasciati su un...

Meteo : con l'estate Arriva una tempesta di temporali - grandine e trombe d'aria. Poi nuova ondata di caldo : Il primo weekend dell'estate sottosopra con il Meteo che passerà da tempeste di temporali al caldo torrido: le previsioni. Nel corso del weekend, un temporaneo cedimento dell'alta...

Migranti - tre sbarchi consecutivi nella notte : in 100 Arrivano a Lampedusa : nella notte nuovi sbarchi a Lampedusa: in 100 arrivano a scaglioni, con tre diverse imbarcazioni. Il gruppo più numeroso, 81 Migranti, è stato portato sull'isola siciliana d aun gommone che è stato poi intercettato dalla Guardia di Finanza, mentre tentava di tornare verso le coste del Nord Africa.Continua a leggere

Il grande calcio Arriva nella terra dei faraoni : la Coppa d’Africa 2019 in esclusiva su DAZN : Le stelle e le giovani promesse del calcio africano sono pronte a scendere in campo, in esclusiva su DAZN, per la Coppa d’Africa 2019. La piattaforma di streaming trasmetterà infatti tutte le 52 partite della massima competizione africana in diretta, offrendo inoltre la possibilità di vederle successivamente in ogni momento grazie alla comoda funzione on demand. La 32esima edizione della manifestazione, la prima a disputarsi in estate ...

Una grande notizia per Alberto Urso : Arriva dopo la vittoria ad Amici : Queste settimane sono state davvero molto importanti per il popolare tenore Alberto Urso. Difatti quest’ultimo ha vinto l’ultima edizione del Serale di Amici, riuscendo a battere la temibilissima rivale Giordana Angi. Ma le soddisfazioni per l’ex concorrente del talent show più seguito in Italia non sono affatto finite qua. Cos’altro è successo? Giusto poco fa la Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana) ha diramato un comunicato stampa in ...

L'avviso dei grandi terremoti Arriva (solo) 15 secondi prima : La tecnologia e l'uso di strumentazioni sempre più sofisticate stanno facendo fare passi da gigante ad alcuni settori scientifici e tra questi c'è la Sismologia. Prevedere...

Grande Fratello Vip 2019 - cambio al vertice : Arriva Alfonso Signorini : A pochi giorni dalla conclusione della sedicesima edizione del Grande Fratello pseudo-nip, arrivano nuove per quanto riguarda la quarta edizione del Fratello minore del reality di Canale 5, solo perché nato più tardi. Parliamo del Grande Fratello Vip, che ad autunno tornerà in onda con la sua quarta stagione e una veste rinnovata, stando a quanto rivelato da Alberto Dandolo su Dagospia.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2019, cambio ...

Signorini conduttore del Grande Fratello Vip 2019? Arriva l’indiscrezione : Grande Fratello Vip 2019, mistero sulla conduttrice: ecco chi ci sarà dopo Ilary Blasi C’è ancora mistero intorno alla nuova conduttrice del Grande Fratello Vip 2019: Ilary Blasi dopo tre edizioni ha deciso di non esserci nella nuova edizione, per cui c’è bisogno di sostituirla. Gran parte del pubblico sentirà molto la mancanza di Ilary, […] L'articolo Signorini conduttore del Grande Fratello Vip 2019? Arriva ...

Grande Fratello - dopo la finale Arriva il tweet di Salvini : "Come si può stare senza tutti questi mesi?" : Matteo Salvini ribadisce la passione per il Grande Fratello e non rinuncia al tweet di fine stagione, pochi istanti dopo l’incoronazione di Martina Nasoni. Grande Fratello 16, la vincitrice è Martina Nasoni La 21enne si aggiudica il montepremi di 100.000 euro prosegui la letturaGrande Fratello, dopo la finale arriva il tweet di Salvini: "Come si può stare senza tutti questi mesi?" ...

Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - nella notte Arrivati in 15 su un barchino : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - nuovo sbarco sull'isola di Lampedusa, dove nella notte sono arrivati 15 Migranti, tra cui alcuni eritrei. Poco prima delle due di notte i Migranti, a bordo di una barchetta in legno, sono stati trainati in porto da un mezzo della Guardia costiera. Poche ore prima erano

Grande Barbara! Grandi Azzurre! È Arrivata la stagione felice del raccolto : Scendere per strada, in questa domenica torinese di sole, caldo e qualche momento, persino poetico, di pioggia sottile. Entrare in un bar, in un quartiere popolare. Prendere un caffè. Ed assistere al miracolo. Ecco, finalmente, discutere di calcio e di nazionale. No, non sono impazzito. Nessuno parlava di Roberto Mancini e del netto 3-0 dell’Italia alla Grecia. E nemmeno di mercato: di Sarri alla Juve e di come potrebbe giocare ...

Gran caldo nel Mediterraneo sul mare freddo : Arrivano anche le nebbie d'avvezione! : Questa mattina in diverse località costiere del centro-sud si è verificato un fenomeno abbastanza insolito per il mese di giugno e che solitamente si riscontra nei mesi primaverili tra marzo e...