Le risate circolari | prima italiana di “Augusto”

ilfogliettone

(Di sabato 22 giugno 2019) I perfomer camminano in tondo sulla scena, inizialmente si guardano con un certo sospetto, poi, insieme al ritmo crescente dei movimenti, che nell'apparente anarchia stanno invece cominciando a costruire una solida armonia, iniziano i sorrisi, che poi erompono invere e proprie, in un turbine diche è il punto chiave dello spettacolo. Nel Teatro alle Tese dell'Arsenale di Venezia è andata in scena ladi "Augusto", lavoro del 2018 di Alessandro Sciarroni, che poche oreaveva ricevuto il Leone d'Oro alla carriera della 13esima Biennale Danza.Sul palco i nove ballerini si rincorrono, sembrano giocare, a volte tentano di darsi un contegno, ma questo non fa altro che rendere più fragorose le successive, incontrollabili esplosioni di ilarità. Lo spettacolo viene definito "un omaggio ai clown", e in effetti i bravissimi interpreti riprendono molte movenze ...