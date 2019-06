ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019)a 30 milioni dai ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro, altri 12 stanziati dalla Regione Siciliana. Così verranno prolungatigliper i 600 lavoratori dell’ex sito Fiat di Termini Imerese. I sindacati tirano così un respiro di sollievo al termine del nuovo tavolo di confronto sulla vertenza, commissariata il 12 marzo scorso dopo l’arresto (ai domiciliari) dei vertici. I circa 40 milioni messi a disposizione prolungano l’occupazione evitando il fallimento immediato ma su cui, dicono i sindacati ad una voce sola, “bisogna lavorare per trovare una soluzione con cui tutelare tutti gli stabilimenti del gruppi, e tutti i 1200 occupati”. L’accordo consentirà al commissario giudiziale di avere il tempo necessario per poter presentare un piano su tutto il perimetro aziendale e cercare di individuare nuovi ...

Cascavel47 : Blutec, firmato l’accordo per prolungare fino a dicembre gli ammortizzatori sociali - ClaudioZavatti1 : RT @fattoquotidiano: Blutec, firmato l’accordo per prolungare fino a dicembre gli ammortizzatori sociali - fattoquotidiano : Blutec, firmato l’accordo per prolungare fino a dicembre gli ammortizzatori sociali -