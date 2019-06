Arresto Platini | le reazioni di Tacconi e Zoff

calcioweb.eu

(Di mercoledì 19 giugno 2019) “Bisogna vedere seè colpevole o no”. Sono le dichiarazioni di Stefano, ex portiere della Juventus che ha commentato all’Adnkronos la notizia su Michelche ieri è stato fermato per presunta corruzione nell’assegnazione del mondiale 2022 al Qatar. “Purtroppo si sa come è la giustizia del mondo, è un nome importante e per questo si da già per giudicato, aspettiamo, non si deve giudicare nessuno prima che sia fatta assoluta chiarezza sul caso” conclude l’ex calciatore. “Conosco, non credo sia dentro questa cosa”. Sono queste invece le parole di Dino, portiere della nazionale campione del mondo nel 1982. “Io non ci credo ancora”, concludeall’Adnkronos., l’ex presidente Uefa è stato rilasciato: “è stata lunga ma ho risposto a tutto” FOTO L'articolo ...

