Persol sbarca a Milano

vanityfair

(Di lunedì 17 giugno 2019), opening party aRichard BiedulLorenzo RichelmyJoan ThieleJohannes HueblRiccardo PozzoliLucky Blue SmithElio GermanoSara SerraioccoFrancesco Montanari, Andrea Delogu, Elio Ggermano, Sara Serraiocco, Lorenzo RichelmyAlton MasonFrancesco Montanari, Andrea Delogu, Riccardo Pozzoli, Elio Germano, Sara SerraioccoMariano Di VaioVeronica GiominiFrancesco Montanari, Andrea DeloguGiovanni Masiero, opening party aJoan Thiele, opening party a, opening party a, opening party aDa Johannes Huebl a Riccardo Pozzoli, da Lucky Blue Smith a Elio Germano, da Alton Mason a Sara Serraiocco. Erano davvero tanti gli ospiti presenti al party di inaugurazione del temporary store firmatonel pulsante cuore di Brera, in via Fiori Chiari. Lo spazio, che rimarrà aperto per un mese, anticipa l’apertura del primo concept store del brand in terra ...