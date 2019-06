Golf | US Open 2019 | Gary Woodland si regala il suo primo Major davanti a Brooks Koepka

oasport

(Di lunedì 17 giugno 2019)è il vincitore dello US. A 35 anni da poco compiuti, dunque, ilista di Delray Beach (Florida) sila più grande soddisfazione della carriera, quasi un premio a uno stile di gioco molto solido che da sempre lo caratterizza. Leader fin dal secondo giro,chiude a -13 dopo aver compiuto le ultime 18 buche in 69 colpi, frutto di quattro birdie e due bogey, e può vantarsi di aver conquistato Pebble Beach. Vano il tentativo di rimonta di: l’ormai ex detentore, oltre che vincitore dello scorso, il PGA Championship, stavolta deve accontentarsi della seconda posizione a -10. Terzo posto a -7 per quattro: i due americani Xander Schauffele e Chez Reavie (quest’ultimo davvero sorprendente), lo spagnolo Jon Rahm e l’inglese Justin Rose, con quest’ultimo in lotta per chiudere secondo fino ai tre bogey tra la buca ...

GolfeTurismo : Pebble Beach incorona Gary Woodland vincitore dello U.S. Open 2019. Tre colpi di vantaggio fra lui e Brooks Koepka.… - Interista100 : GOLF PGA EUROPEAN TOUR UOMINI 24. Us Open FINALE DOPO QUARTO GIRO 16.FRANCESCO MOLINARI -3 (68/72/71/70) - Interista100 : GOLF PGA EUROPEAN TOUR UOMINI 24. Us Open TERZO GIRO 17.FRANCESCO MOLINARI -2 (68/72/71/ -