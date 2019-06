Prof suicida | la lettera d' addio e il giallo della pistola in casa

Napoli - è morto suicida il Prof accusato di molestie su due alunne di 15 anni : Si è suicidato il professore del liceo Vico di Napoli accusato di molestie sessuali nei confronti di due studentesse che all'epoca dei fatti avevano 15 anni. Il docente, Vincenzo Auricchio di 53 anni, era agli arresti domiciliari nella sua abitazione a Quarto: secondo quanto si è appreso, si sarebbe

Napoli - suicida Professore ai domiciliari per chat erotica con due studentesse : Si è ucciso sparandosi un colpo di pistola il docente di matematica di un noto liceo classico di Napoli arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di aver abusato due studentesse all’epoca dei fatti quindicenni. L’uomo, 53 anni, era ai domiciliari nella sua residenza in un comune dell’hinterland partenopeo. Sul posto è giunto il pm di turno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si sarebbe tolto la vita poco dopo le 14 con un ...

Brescia - Prof si suicida a scuola/ Scoperta choc degli studenti : malore per 3 ragazzi : prof di musica si è suicidato impiccandosi nella palestra della scuola Giovanni Pascoli a Brescia: Scoperta choc degli studenti, malore per tre ragazzine