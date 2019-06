Grande Fratello Vip | Alfonso Signorini al posto di Marcuzzi e Blasi

dilei

(Di giovedì 13 giugno 2019) Altro che Alessiao Ilary, ilVip, stando alle ultime indiscrezioni, verrà condotto da. A lanciare il gossip è Dagospia, secondo cui il giornalista sarebbe in trattativa per approdare al timone della trasmissione. Complice gli ascolti bassi e molte polemiche, Mediaset avrebbe deciso di cambiare rotta e affidare ala conduzione del reality. La terza edizione del GF Vip è stata deludente sotto molti aspetti: un cast decisamente anonimo (nonostante i vip), pochi intrecci interessanti e tante polemiche. Nel corso delle puntate si è parlato molto di più dei cambi look di Ilary(che con le sue parrucche ha conquistato tutti) che dei personaggi all’interno della casa di Cinecittà. Non a caso terminata l’avventura Lady Totti ha deciso di lasciare la conduzione, mentre si vociferava che Mediaset avesse in mente di ...

GrandeFratello : MARTINA VINCE LA SEDICESIMA EDIZIONE DI GRANDE FRATELLO! #GF16 - matteosalvinimi : E anche quest’anno è andata! Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi???? D… - carmelitadurso : Alla fine Gaetana ce l’ha fatta, è riuscita ad entrare in Casa ?????? Ora devo trovare il modo di farla uscire!!! For… -