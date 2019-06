“Notte folle” Francesca De André e Gennaro | cosa è successo finito il GF

caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Il Grande Fratello 16 ha chiuso i battenti lunedì sera. Alla fine ha vinto Martina Nasoni, ma la concorrente più chiacchierata di questa edizione è stata sicuramenteDe. Che si è distinta anche nell’ultima diretta, oltre ad aver avuto accesissime discussioni nella Casa (e a distanza, in studio, con Cristiano Malgioglio) con più di un coinquilino. Ma lo scontro più duro è stato sicuramente quello con Mila Suarez e ha avuto il suo apice proprio durante la finale, quandoha fatto il suo ingresso in studio. “Potevi vincere il Grande Fratello, ma dovevi moderare il tuo linguaggio perché se fossi stata un po’ meno aggressiva, forse avresti potuto vincere”, le ha detto Malgioglio. E lei, che è rimasta calma ed è apparsa molto ragionevole di fronte a quella critica, è poi esplosa contro Mila, che dice di averla anche denunciata per bullismo. (Continua dopo la ...

zazoomblog : Francesca De André e Gennaro Lillio hanno passato una notte folle d'amore - Aurora55409279 : #gf16 notte folle d'amore tra Francesca e Gennaro... Ma non ce lo saremmo mai aspettato! ?????? - agoralazio : Cisterna. Notte folle con omicidio -