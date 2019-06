Venezia | coppia di anziani muore carbonizzata nelle propria villetta

ilgiornale

(Di domenica 9 giugno 2019) Valentina Dardari Marito e moglie non sono riusciti a mettersi in salvo. Non sarebbe di origine dolosa Un incendio è divampato questa notte in unain via Raffaello 3 a Mestre, comune in provincia di, in località Marcon. I proprietari, unadi, non sono riusciti a scappare in tempo dalle fiamme e sono rimasti intrappolati all’interno della loro abitazione. Non si tratterebbe di un incendio di origine dolosa. Secondo quanto ricostruito le fiamme avrebbero iniziato a svilupparsi verso le cinque e mezza di questa mattina, domenica 9 giugno. Marito e moglie non sarebbero riusciti a mettersi in salvo. Silvano Conte di 87 anni e la consorte, Maria Favaretto di 86, sono quindi rimasti intrappolati e infine morti nella loro casa avvolta dal fuoco. Appena scattato l’allarme da parte dei vicini di casa svegliati dal forte odore di fumo, sul posto sono ...

