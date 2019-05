I mutui sono più convenienti che mai | ma gli italiani hanno paura

huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) Tassi bassi e prezzi delle case stabili. Le condizioni ideali per acquistare un immobile tramite mutuo. Eppure, a sorpresa, le nuove domande di mutuorallentate di quasi il 9% nel periodo gennaio-aprile 2019. E nel primo trimestrecalate del 5-6% anche le erogazioni. Lo scrive Edilizia e Territorio, quotidiano del Sole 24 Ore, che con Stefano Rossini (ad diSupermarket.it) analizza le possibili cause di questa frenata.“I motiviprincipalmente due. Da un lato il venir meno di una buona parte del supporto del fondo Consap, rifinanziato in extremis ma solo per 100 milioni rispetto agli iniziali 650. Si tenga conto che questo fondo che nel 2018 ha garantito circa il 17% del totale dei volumi erogati, in particolarecon percentuale di finanziamento oltre l′80% che rappresentano una importante fetta del mercato. Dall’altro lato - prosegue Rossini - ...

