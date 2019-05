Governo | Boccia | ' speriamo si chiariscano al proprio interno'

Infrastrutture : Boccia - 'sbloccare i cantieri grande sfida per il Governo' : Treviso, 30 mag. (AdnKronos) - "Ci auguriamo che la questione temporale diventi una delle grandi sensibilità del governo del Paese, in quanto tempo facciamo le cose che diciamo è la sfida che abbiamo di fronte a grandi competitor come Cina e Usa". E' il monito lanciato dal presidente di Confindustri

Sblocca cantieri - Senato boccia questione pregiudiziale del Pd. Emendamenti di relatori e Governo arrivano a rilento : Il decreto Sblocca cantieri arriva al Senato. Che boccia una questione pregiudiziale presentata dal Senatore Pd Bruno Astorre, secondo cui ci sono “rilevanti perplessità sotto il profilo costituzionale” anche per “la moltiplicazione di figure commissariali“. L’esame del testo è cominciato però a rilento: finora sono stati presentati solamente quattro Emendamenti dei relatori, mentre ne sono stati annunciati almeno ...

Boccia al Governo : “Basta promesse - ora è arrivato il momento di agire” : Il presidente di Confindustria arrivato a un terzo del suo discorso lo mette in chiaro senza tanti giri di parole: «Non siamo né maggioranza, né opposizione. Né popolari, né socialisti o populisti. Siamo italiani, siamo imprenditori, siamo Confindustria. Le nostre idee – aggiunge - sono solide, radicate, trasparenti, Se gli attori della politica co...

Boccia bacchetta un Governo contrario all’interesse nazionale : Roma. All’Assemblea annuale di Confindustria, il presidente Vincenzo Boccia ha criticato l’azione del governo Lega-M5s, da un anno in carica, chiedendo che collabori con le imprese private per contrastare la stasi dell’economia prodotta anche dalla politica. "Da soli possiamo fare tanto, ma da soli

Italia col freno tirato - bocciate le misure del Governo : cresce solo la disoccupazione : Tutti dati in rosso quelli delle previsioni dell'Istat che sanciscono il fallimento dell'aggancio delle ripresa: anche il...

Governo - Boccia (Confindustria) : “Noi criticati quando abbiamo parlato di crescita zero - ora siamo allo 0 - 1%” : “La grande sfida è la manovra di autunno, dove si devono trovare le risorse. Forse è arrivato il momento di un bagno di realismo per il Paese“. A rivendicarlo il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, tornato ad avvertire il Governo M5s-Lega. “È evidente che nei decreti crescita ci sono cose che abbiamo condiviso. È evidente che è un piccolo passo, un cambio di guardia”, ha aggiunto, nel corso di un incontro ...

Il Confine - Boccia : "Se il Governo è paralizzato - inutile continuare" | : La puntata ha analizzato alcuni temi chiave della condizione economica del Paese: gli ospiti sono stati il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e il vicedirettore di Huffington Post Alessandro ...

Perché il giudizio di S&P è più di una "mezza bocciatura" per il Governo : L'agenzia di rating S&P conferma il suo rating sull'Italia (BBB) e l'outlook negativo. La fiducia degli investitori latita...

Scuola - Anief boccia l'accordo Governo-sindacati e conferma lo sciopero il 17 maggio : Nel documento accordato " non c'è alcun riferimento a rivedere il Documento di economia e finanza , eppure è un passaggio imprescindibile , se davvero si vogliono introdurre finanziamenti importanti ...

Tirrenica - bocciato l'ordine del giorno : 'Il sindaco difende il Governo e snobba i cittadini' : ... nella migliore delle ipotesi, dalla messa in sicurezza dei soli tratti più critici, deve essere scongiurata perché del tutto insufficiente a risollevare l'economia del nostro territorio' . 'Su ...

Boccia : segnali distensivi da Governo : 10.35 "Il confronto con questo governo è partito in salita. Le divergenze ci sono, a partire dalla Tav,dal ricorso al deficit,dal decreto dignità.Ma nelle ultime settimane abbiamo notato un clima diverso nel linguaggio e nella volontà di confrontarsi su una serie di proposte.Cosa si deciderà,presto per dirlo" Lo ha affermato il presidente di Confindustria,Boccia, in un'intervista al Corriere della Sera. "Il rallentamento della situazione ...

Non è l’Arena - Briatore sul Governo : “Salvini ha fatto un gran lavoro sull’immigrazione”. E boccia il reddito di cittadinanza : A Non è l’Arena (La7) Flavio Briatore ha analizzato la situazione Italiana a livello lavorativo e imprenditoriale assieme a Massimo Giletti: “Salvini è un gran lavoratore, è il primo che ci ha messo le mani sull’immigrazione. Resta un problema enorme, la finanziaria, il costo del lavoro enorme e nessun investitore straniero vuole venire in Italia. La resa dei conti sarà fra 6 o 7 mesi”. Poi sul reddito di ...

