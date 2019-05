Aia richiama le sue ' Spinacine’ per la possibile presenza di plastica

Blastingnews

(Di giovedì 30 maggio 2019)di frammenti dibianca: è questo il motivo per il quale Aia hato dal mercato due lotti di propri prodotti, “Spinacine” e “Cotolette di tacchino XXL”. Un avviso è stato pubblicato sia sul sito dell’azienda sia su quello del Ministero della Salute, i consumatori sono invitati a restituire gli eventuali prodotti acquistati, che saranno rimborsati. Possibili frammenti dibianca Sul sito ufficiale di Aia (www.aiafood.com/it) compare un annuncio che non lascia spazio a dubbi: l’azienda informa i consumatori, in base alle procedure di autocontrollo effettuate presso i siti produttivi, che due lotti di confezioni di “Spinacine” (cotolette impanate di pollo, tacchino e spinaci) e “Cotolette di tacchino Bigger XXL” potrebbero contenere frammenti dibianca. Di conseguenza è stato deciso l’immediato ritiro dal mercato di tutte le confezioni già ...

