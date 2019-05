Per la prima volta | Crispr ha modificato il genoma nello Spazio

wired

(Di martedì 28 maggio 2019) (Foto: Nasa)è andato per la. O meglio è stato utilizzato a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss) per modificare un. Gli astronauti, infatti, si sono serviti per ladella tecnica di editing genetico, Crisp-Cas 9, per modificare il dna del lievito di birra e cercare così di comprendere meglio quali siano i meccanismi con cui il dna si ripara dai pericoli a cui viene esposto. Per farlo, gli astronauti hanno “tagliato” in diversi punti il codice genetico del lievito, simulando il danno provocato dalle radiazioni cosmiche, una delle maggiori preoccupazioni per la salute degli astronauti. Infatti, sebbene la Iss si trovi a circa 400 chilometri di altitudine e sia quindi ancora protetta dal campo magnetico terrestre, è stato calcolato che in soli sei mesi un astronauta venga sottoposto a circa 30 volte la quantità di ...

