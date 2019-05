Juventus | cambio rotta con Sarri | no a De Ligt | Paratici piomba su Koulibaly

Chiesa Juventus - maxi scambio : Paratici offre l’esterno bianconero : Chiesa Juventus – Nuovo clamoroso scenario di mercato sull’asse Torino-Firenze. Cuadrado di nuovo a Firenze, nella città che l’ha visto consacrarsi e in cui – proprio agli ordini di Vincenzo Montella – ha disputato la sua migliore stagione in carriera (15 gol in tutte le competizioni nel 2013-14). Sull’asse Fiorentina-Juve l’idea è stata già accennata, sul […] More

Milinkovic Savic Juventus - maxi scambio : 2 bianconeri offerti alla Lazio : Milinkovic Savic Juventus – Ritorno di fiamma della Juventus per Sergej Milinkovic-Savic, con il serbo che potrebbe essere il grande colpo a centrocampo dei bianconeri in attesa del nuovo allenatore. La società bianconera avrebbe già raggiunto l’accordo col calciatore. Un colpo in mezzo al campo che permetterebbe di dare muscoli e fisicità, oltre i gol che sono […] More

Futuro Juventus - dalla Gran Bretagna l’indiscrezione : scambio tra Pochettino e Allegri : Calcio, la stampa britannica lancia l’ipotesi di uno scambio tra Pochettino e Allegri Sarebbe Mauricio Pochettino il tecnico favorito per sostituire sulla panchina della Juventus, Massimiliano Allegri, che sarebbe a sua volta la prima scelta del Tottenham Hotspur se il tecnico argentino dovesse lasciare il club londinese al termine della stagione, almeno secondo il tabloid ‘Sunday Express’. Pochettino che ha apertamente ...

Gazzetta : Sarri alla Juventus sarebbe un cambio filosofico - quasi estetico : La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il dilemma del successore di Massimiliano Allegri alla Juventus, la scelta del nuovo allenatore costerà alla società più dell’esonero di Max. Una decisione difficile perché i bianconeri non solo devono mantenere gli standard di questa stagione, ma devono puntare all’obiettivo Champions ancora una volta sfumato. Inzaghi sarebbe la prima scelta, anche per le amicizie che lo legano a ...

Panchina Juventus - scambio Allegri-Guardiola : Max incontra il City : Panchina Juventus – Oggi è una data importante per il popolo bianconero, è stata annunciata la fine dell’era Allegri alla Juventus. Il tecnico toscano non sarà più sulla Panchina bianconera il prossimo anno, dopo 5 anni 11 trofei tra cui anche due finali di Champions, Max “abdica”. Si chiuderà al termine di questa stagione dopo […] More

Juventus - Dybala potrebbe essere una pedina di scambio sul mercato : Mercoledì 15 maggio, secondo gli addetti ai lavori, sarebbe stato il giorno dedicato all'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, dove si sarebbe dovuto definire il futuro della panchina bianconera. Il confronto è stato rimandato, quindi i tifosi bianconeri dovranno attendere ancora un po' prima di sapere chi guiderà la Juventus la prossima stagione. Indipendentemente dalla permanenza ...

Mercato Juventus - c’è il “SI” di Mendes al faraonico scambio : Mercato Juventus – Tanti sono i nomi accostati alla Juventus, così come lo sono quelli in uscita. Oltre i vari Pjanic, Khedira, Douglas Costa e Cancelo, spunta un altro nome importante. Paulo Dybala. Un altro giocatore che potrebbe lasciare Torino è certamente la Joya, visto l’enorme Appeal sul Mercato e l’alto valore economico del suo […] More

Calciomercato Juventus - possibile scambio Douglas Costa-Icardi con l'Inter : Clima molto caldo in casa Juventus, dove si sta decidendo il futuro di Massimiliano Allegri. Al momento non si esclude una sua permanenza a Torino, nonostante le numerose critiche per quanto riguarda il gioco espresso dalla squadra bianconera. Allegri stesso ha affermato di volere restare sotto la Mole, proprio dopo la cocente sconfitta subita contro l'Ajax in casa, sconfitta che è costata alla Juventus l'eliminazione dalla Champions League. ...

Serie A - ufficiale il cambio d'orario di Juventus-Atalanta : ROMA - Juventus - Atalanta cambia orario. E' arrivata la decisione ufficiale della Lega Calcio che ha posticipato il calcio d'inizio della gara in programma all'Allianz domenica 19 maggio: non più ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio con il Barcellona per Cancelo : Nella prossima sessione di Calciomercato estivo, la Juventus potrebbe effettuare numerosi cambiamenti. In particolare, sono in bilico le situazioni di Miralem Pjanic, Paulo Dybala e Joao Cancelo. Il primo ha aperto al Paris Saint Germain e la Juventus potrebbe venderlo soprattutto nel caso in cui dovesse andare via Massimiliano Allegri. Il valore di mercato del centrocampista bosniaco, comunque, si aggira tra i settanta e gli ottanta milioni di ...

Juventus Under 23 - cambio in panchina : obiettivo Serie B : Juventus Under 23 – Nuove notizie nel mondo Juve, non solo per “i grandi” ma anche per l’Under. Oltre alla panchina di Massimiliano Allegri, alla Juventus tiene banco anche la questione sulla guida tecnica dell’Under 23. Leggi anche: Umtiti Juventus, “Rai Sport” svela il nuovo retroscena Juventus Under 23, cambio di rotta La dirigenza per la prossima […] More

Juventus - 'Il Corriere dello Sport' : 'Possibile scambio con l'Inter per Skriniar e Icardi' : La Juventus sta lavorando con grande attenzione sul mercato per la prossima stagione. Il club bianconero ha intenzione di acquistare un difensore di qualità e ha messo gli occhi su Milan Skriniar, considerando il fatto che De Ligt viene valutato almeno cento milioni di euro dall'Ajax. Lo slovacco è reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia nerazzurra e sarebbe un grandissimo colpo per il reparto arretrato bianconero, considerando ...

Icardi-Juventus - nuova svolta : Higuain o Cancelo come pedine di scambio : Icardi-Juventus – Questa sera Inter e Juventus si sfideranno in campo, ma a fine stagione potrebbero trattare un clamoroso scambio di calciomercato. Più volte vi abbiamo raccontato della possibilità che Mauro Icardi passi in bianconero, con i nerazzurri che accoglierebbero a braccia aperte Paulo Dybala. La Joya però al momento è fredda su questo possibile scambio e vorrebbe restare alla Juventus, o […] More

Icardi-Dybala - scambio quasi impossibile : Inter e Juventus cambiano strategia : Marotta e Paratici hanno parlato del possibile scambio tra i due, ma secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport questo affare difficilmente si concretizzerà per diversi motivi e uno di questi è ...