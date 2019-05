Grande Fratello 2019 | Vladimir Luxuria si commuove raccontando il passato | «Ho subito

Grande Fratello 16 - Manila Boff di Uomini e Donne : "Michael Terlizzi mi ha corteggiato. Non è gay" : Uno dei tormentoni di questa sedicesima edizione del Grande Fratello è sicuramente la presunta omosessualità di Michael Terlizzi, già smentita più volte dal diretto interessato e non solo.In questo dibattito, è intervenuta anche Manila Boff, nota ai telespettatori per aver preso parte, due volte, a Uomini e Donne, sia per quanto riguarda il Trono Classico che il Trono Over. prosegui la letturaGrande Fratello 16, Manila Boff di Uomini e ...

Grande Fratello - il pianto disperato di Francesca De Andrè : "Mi sento un mostro" : La gieffina, provata dalla decisione del suo ex Giorgio, si è lasciata andare a un lungo pianto liberatorio.

Grande Fratello - i gieffini abbandoneranno la casa per votare alle Europee - : Serena Granato I concorrenti del Grande Fratello 16 abbandoneranno la casa più spiata d'Italia per recarsi ai luoghi adibiti a seggi elettorali in occasione delle elezioni Europee, regionali (in Piemonte) e comunali Domenica 26 maggio gli italiani saranno chiamati a votare, dalle ore 07 alle 23, per le elezioni Europee 2019, previste per il rinnovo dei deputati che rappresentano i Paesi membri dell'Ue all'interno dell'Europarlamento ...

Grande Fratello 16 - Francesca De Andrè in crisi : 'Mi sento un mostro - voglio spegnermi' : A poche settimane dall'ultima puntata, Francesca De Andrè continua ad essere la concorrente più chiacchierata di questa sedicesima edizione del Grande Fratello. Fin dal suo ingresso nella Casa di Cinecittà, la nipote di Faber si è trovata al centro di dinamiche discutibili, non rinunciando a raccontare dettagli scomodi della sua vita privata: come non ricordare i suoi litigi con Mila Suarez, che potrebbero avere anche delle conseguenze legali, o ...

Grande Fratello 2019 - i concorrenti escono dalla casa per votare : La realtà quotidiana entra nella casa del Grande Fratello 2019 e reclama il suo spazio a gran voce spingendo i concorrenti fuori dalle mura dove sono chiusi da tempo. C’è la domenica elettorale che incombe. In occasione delle prossime Elezioni Europee e Amministrative 2019 i concorrenti di Grande Fratello, che avranno deciso di esercitare il proprio diritto di voto, potranno farlo derogando all’isolamento “forzato” che ...

Che vita di me***... Voglio spegnermi! Francesca De Andrè disperata al Grande Fratello : Per Francesca De Andrè è un momento molto difficile, soprattutto ha scoperto del tradimento del suo fidanzato Giorgio... nella casa del Grande Fratello l'inquilina più discussa di questa edizione è stata protagonista di numerosi scontri con gli altri concorrenti. --Nella notte, la concorrente del reality si è lasciata andare ad uno sfogo e in lacrime ha ammesso tutta la sua disperazione : "Mi sento un mostro. Che vita di me***a. Voglio ...

Grande Fratello 16 - lite accesa tra Gennaro Lillio e Francesca de Andrè (VIDEO) : Sembrava tutto perfetto tra Gennaro e Francesca, sin troppo. Come un fulmine a ciel sereno l'equilibrio si è spezzato a causa di alcune confidenze rivelate dal concorrente a Francesca e spifferate da quest'ultima ma non solo, Gennaro è rimasto infastidito per alcune frasi fuori luogo dette dalla De Andrè a Martina Nasoni dopo una furiosa litigata.Martina e Daniele hanno provato a chiarirsi dopo le ultime vicissitudini che ha portato i due ad ...

Grande Fratello - il dramma di Gennaro Lillio dopo la lettera del padre : l'inquietante dubbio su mamma : Si consuma dentro alla casa del Grande Fratello la tragedia di Gennaro Lillio, inquilino che fu abbandonato dal padre quando aveva tre anni. Nel corso del reality - condotto da Barbara D'Urso su Canale 5 -, il modello si è aperto sull'argomento, parlandone e rivelando che i suoi genitori si sono las

Grande Fratello : tutti fuori! I ragazzi usciranno : la decisione di Mediaset : Grande Fratello, finalmente si esce, ma per rientrare praticamente subito! Proprio così, i concorrenti del Gf 16 potranno lasciare la Casa per esercitare il diritto al voto, ma secondo regole ben precise. Non è la prima volta che accade, già in passato ci sono state le votazioni durante un Grande Fratello e i concorrenti hanno potuto esercitare il proprio diritto. Succederà nuovamente in questa 16esima edizione, diciamo Nip. Non saranno affatto ...

Grande Fratello : domenica i concorrenti lasciano la casa per votare : Grande Fratello, comunicato a sorpresa in casa: i concorrenti potranno uscire I concorrenti del Gf 16 potranno lasciare la casa per esercitare il diritto al voto, ma secondo regole ben precise. Non è la prima volta che accade, già in passato ci sono state le votazioni durante un Grande Fratello e i concorrenti hanno potuto […] L'articolo Grande Fratello: domenica i concorrenti lasciano la casa per votare proviene da Gossip e Tv.

Occorre uscire in tempo dal Grande Fratello : Si discetta, con certa soddisfazione, alla vigilia del voto, di un ruolo dei pentastellati nel far da freno alla deriva conservatrice del paese con Salvini – voci che provengono da pezzi di elite, istituzioni, parti della sinistra, un bel po’ del mondo dei media. Fra loro c’è chi addirittura già guarda più in là, all’inevitabile formazione di una coalizione salva-Italia fatta da Pd-M5s. La ...

Grande Fratello - Vladimir Luxuria straziante : "Ero vestita da donna - ho sentito mamma e papà mentre..." : Ospite al Grande Fratello, il reality condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, ecco Vladimir Luxuria, che trascorrerà due settimane con gli inquilini della casa più spiata d'Italia. E Luxuria si sbottona, parlando si se stessa e del suo passato. Ai ragazzi racconta anche di aver capito sin da piccola

Grande Fratello 16 - Gennaro Lillio parla di suo padre : "Se sei una persona che soffre perché non ti sei fatto avanti?" : Il giovane napoletano torna a parlare della lettera inviata da suo padre e ricevuta durante la puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì. L'uomo non vede suo figlio da 27 anni, il concorrente aveva rivelato ciò che sarebbe accaduto in un lungo confessionale: Mio padre mi ha abbandonato quando avevo 3 anni perché si è separato con mia madre. Lui inizialmente veniva a trovarci, dopodiché voleva tornare con mamma ma lei non voleva e ...

Grande Fratello - Francesca furiosa con Erica : "Vuoi dire che Giorgio ha un'altra?" - : Serena Granato La gieffina Francesca De Andrè è diventata protagonista di uno scontro di fuoco con Erica Piamonte, nella casa del Grande Fratello. Erano recentemente diventate protagoniste di un bacio lesbo nella casa del Grande Fratello e adesso sono tornate al centro del gossip, per essersi attaccate a vicenda in un acceso battibecco. Il rapporto che Francesca De Andrè era riuscita ad instaurare con Erica Piamonte potrebbe essersi ...