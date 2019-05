Dl Sicurezza bis | Conte | “Cdm dopo le europee Ne ho parlato con Di Maio e Salvini Da

Decreto Sicurezza bis dopo il voto L'asse Conte-Colle mette ko Salvini : Sconfitta di Matteo Salvini a pochissimi giorni dall'apertura delle urne per le elezioni europee. Il premier Giuseppe Conte scende in sala stampa a Palazzo Chigi e annuncia che i due decreti tanto attesi, quello Sicurezza bis e quello Famiglia, sono stati rimandati alla... Segui su affaritaliani.it

Superate criticità su testo! Decreto Sicurezza bis - Conte rinvia il Cdm alla prossima settimana : Il Consiglio dei ministri sul Decreto sicurezza bis non si svolgerà questa settimana, ma verrà rinviato a dopo le elezioni europee di domenica. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo un confronto con Di Maio e Salvini. Conte anticipa anche che "le criticità segnalate sul Decreto mi sembrano Superate".

Salvini : "Rapporti tesi con i 5 Stelle? È perché la Lega ora li ha superati". E sul Dl Sicurezza bis : "Subito in Cdm" : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha rilasciato un'intervista che è stata pubblicata oggi dal Corriere della Sera e ha parlato dei rapporti tesi con il MoVimento 5 Stelle. Se da una parte Luigi Di Maio sostiene che il Legame si sia incrinato dopo il caso Siri, il leader della Lega, invece, ha un'altra motivazione:"Molto banalmente: in tutte le Regionali la Lega ha vinto. Il governo è partito nel marzo 2018 con la Lega al ...

Giorgetti : non ho accusato Conte ma così non si può andare avanti | Premier quasi due ore da Mattarella : salta cdm su dl Sicurezza bis : Il consiglio dei ministri per approvare il decreto sicurezza bis non ci sarà nemmeno questa sera: servono ulteriori approfondimenti. Alla dichiarazione di Giorgetti ha fatto seguito l'incontro tra Conte e Mattarella al Colle: si va a dopo le Europee

Giorgetti : non ho accusato Conte ma così non si può andare avanti | Premier quasi due ore da Mattarella : salta cdm su dl Sicurezza bis : Il consiglio dei ministri per approvare il decreto sicurezza bis non ci sarà nemmeno questa sera: servono ulteriori approfondimenti. Alla dichiarazione di Giorgetti ha fatto seguito l'incontro tra Conte e Mattarella al Colle: si va a dopo le Europee

Decreto Sicurezza bis - è scontro. Conte al Quirinale. Giorgetti : «Così non si va avanti» : Un pranzo tra Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per discutere (a tre giorni dalle elezioni Ue) del Decreto sicurezza rinviato nell'ultimo Cdm e di svariati altri...

Dl Sicurezza bis - salta il cdm. Giorgetti : “Governo? Senza affiatamento non si va avanti”. Conte vede Mattarella : Il consiglio dei ministri per approvare il decreto Sicurezza bis non sarà neanche questa sera. Il provvedimento che Matteo Salvini vuole a tutti i costi ottenere prima delle Europee, non sarà discusso neanche questa sera perché servono ulteriori approfondimenti. A dirlo è stato lo stesso sottosegretario del Carroccio Giancarlo Giorgietti. E, sempre lui, ha chiesto all’esecutivo di sbloccare lo stallo: “Senza affiatamento non si va ...

Dl Sicurezza bis : via le multe a chi salva i migranti : Dal decreto Sicurezza bis spariscono le sanzioni nei confronti di chi salva i migranti in mare. La penultima bozza del dl che non aveva ancora avuto l’ok del Viminale, prevedeva multe da 10mila a 50mila euro per le imbarcazioni che accolgono a bordo migranti violando le normative "delle autorità responsabili dell'area in cui ha luogo l'operazione di soccorso". Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, nella versione che ha ricevuto il ...

Dl Sicurezza bis : via le multe alle navi che salvano i migranti : Dal decreto Sicurezza bis spariscono le sanzioni nei confronti di chi salva i migranti in mare. La penultima bozza del dl che non aveva ancora avuto l’ok del Viminale, prevedeva multe da 10mila a 50mila euro per le imbarcazioni che accolgono a bordo migranti violando le normative "delle autorità responsabili dell'area in cui ha luogo l'operazione di soccorso". Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, nella versione che ha ricevuto il ...

Caos governo - gelo del Colle - cambia il Decreto Sicurezza bis : Nella quarta versione del Decreto sicurezza bis, voluto da Matteo Salvini, che nella prima stesura prevedeva sanzioni da 3.500 a cinquemila euro per ogni migrante trasportato a bordo di una nave,...

Arresti tra Napoli - Varese e Bergamo. Salvini : “Ora decreto Sicurezza bis” : Ignazio Riccio Presi sette camorristi del clan Cesarano nel Napoletano e sgominate bande di spacciatori nel nord Italia. La soddisfazione del ministro dell’Interno Un’operazione brillante quella messa a segno dai carabinieri di Torre Annunziata, nel Napoletano, che ha decapitato il noto clan criminale dei Cesarano, contemporaneamente all’azione della polizia, che ha sgominato bande di spacciatori a Varese e Bergamo. Dopo gli Arresti ...

Dl Sicurezza bis : via le multe<br> alle navi che salvano i migranti : Dal decreto Sicurezza bis spariscono le sanzioni nei confronti di chi salva i migranti in mare. La penultima bozza del dl che non aveva ancora avuto l’ok del Viminale, prevedeva multe da 10mila a 50mila euro per le imbarcazioni che accolgono a bordo migranti violando le normative "delle autorità responsabili dell'area in cui ha luogo l'operazione di soccorso". Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, nella versione che ha ricevuto il ...

Caos Governo - gelo del Colle - cambia il Decreto Sicurezza bis : E alla quarta bozza sparirono i migranti dal Decreto sicurezza-bis. Gli uffici legislativi del Viminale hanno licenziato l'ultima versione del testo, dopo il braccio di ferro...

L'ultima "rissa di governo" prima delle elezioni è sul decreto Sicurezza bis : Ora l'ok prima delle elezioni europee è molto complesso: Conte (e anche il M5s) prendono tempo e nutrono dubbi. Salvini: "È...