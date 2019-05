Vaticano | la vergogna dietro gli aiuti dell' elemosiniere del papa | zero sostegno ai

liberoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2019) Di fronte alla basilica di San Pietro ti fanno più impressione del solito i bivacchi di clochard sotto i porticia sala stampa pontificia. Non pregano, bestemmiano. Non sorridono, urlano. E bevono tanto. Birra, alcool, quel che si procurano. E poi dormono, il giorno è come la notte e la notte di

StthereseC : RT @LaTentatrice: Finalmente qualcuno che si oppone a questo nuovo #Vaticano di ??dove nessun cattolico Cristiano si identifica più #BERGOGL… - LaTentatrice : Finalmente qualcuno che si oppone a questo nuovo #Vaticano di ??dove nessun cattolico Cristiano si identifica più… -