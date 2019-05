L' interrogatorio dell' ex sindaco della Lega di Legnano arrestato per tangenti 

agi

(Di martedì 21 maggio 2019) La sensazione che si prova assistendo al via vai negli ufficia Procura di Busto Arsizio è che l'indagine 'Piazza pulita', che ha annientato la giunta del Comune di, sia in pieno corso. Nuovi testimoni e la lettura approfondita dei brogliacci, che contengono intercettazioni di importanti politici die Forza Italia, alimentano l'inchiesta nel giorno in cui i tre arrestati si sono presentati davanti al gip Piera Bossi per gli interrogatori di garanzia. Sia l'exleghista Gianbattista Fratus che il suo vice, Maurizio Cozzi, hanno rivendicato la legittimità degli incarichi conferiti nelle partecipate del Comune sostenendo di avere pensato al benea città che amministravano. L'ex assessore Chiara Lazzarini ha invece scelto la strada del silenzio. Stretta al braccio del suole, Enrico De Castiglioni, la donna è apparsa molto provata. Il difensore ha spiegato ...

