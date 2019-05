Le prime cimici dei letti esistevano già all’epoca dei dinosauri

wired

(Di venerdì 17 maggio 2019) (foto: Getty Images) Paranoia da cimice del letto quando dormite fuori casa? Se non ce l’avete mai avuta, il nuovo albero genealogico di questi piccoli fastidiosi insetti succhia-sangue – e soprattutto le conclusioni che se ne possono trarre – potrebbe farvela venire. Un team internazionale di entomologi ha analizzato il dna di oltre 30 specie diper ricostruirne la storia evolutiva, scoprendo con sorpresa che i primi esemplari potrebbero risaliredei. E anche che periodicamente qualche specie si adatta perfettamente a nutrirsi di sangue umano.a raccolta Non è stato affatto facile mettere insieme il materiale per la ricerca. Gli scienziati infatti hanno dovuto recuperare il dna da esemplari custoditi nei musei e chiederli a altri gruppi di ricerca, ma forse il lavoro più impegnativo è stato quello sul campo. Sì perché molte specie di cimice non ...

