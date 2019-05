ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) La Commissione europea con due diversi provvedimenti ha inflitto multe per un totale di 1,07di euro a, Jp, Royal Bank of Scotland,e Mitsubishi financial group per aver preso parte a due intese sul mercato delle operazioni dio spot su 11 valute.dovrà pagare 310 milioni, Rbs 249, Jp228,210 e Mitsubishi circa 70. Gli accordi di cartello di cui sono accusate hanno riguardato idi euro, sterlina, yen, franco svizzero, dollari americani, canadesi, neozelandesi e australiani, corone danese, svedese e norvegese. Nel 2015, Jpe Rbs erano statete anche dagli Usa perdei tassi dio e del Libor. “Aziende e privati dipendono dalle banche perare il loro denaro per concludere transazioni in valuta estera”, ha commentato la commissaria all’Antitrust ...

alex_orlowski : Cari amici, mancano pochi giorni all'uscita di materiale interessante riguardante la manipolazione tramite i socia… - ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Manipolazione dei cambi, Ue multa per 1,07 miliardi Barclays, Jp Morgan, Rbs, Citigroup e Mitsubishi financial group h… - TutteLeNotizie : Manipolazione dei cambi, Ue multa per 1,07 miliardi Barclays, Jp Morgan, Rbs, Citigroup e… -