Maltempo Basilicata | ingenti danni all’agricoltura nel Materano

(Di giovedì 16 maggio 2019) “Le intense piogge di questi ultimi giorni hanno messo per l’ennesima volta in ginocchio lae mostrato purtroppo la fragilità del nostro territorio”: lo afferma il vice presidente del Consiglio regionale della, Vincenzo Baldassarre (IDeA per un’altra). “Soprattutto nell’area del, in particolar modo nella zona del metapontino, ma anche nel Vulture Alto Bradano – aggiunge – si riscontrano numerosissimi, con devastazione diffusa alle colture che erano pronte per essere introdotte sul mercato ealla viabilità rurale. Il settore agricolo-zootecnico e agroalimentare, costituiscono il principale volano economico di queste aree e dell’intera, e rappresentano la fonte di reddito di centinaia di aziende ed imprese agricole, che determinano migliaia di posti di lavoro”. “Per tale motivo – dice Baldassarre ...

