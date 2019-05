A caccia di radioattività nell' ultima centrale nucleare italiana

ilgiornale

(Di giovedì 9 maggio 2019) Antonio Borrelli Inaugurata nel 1963 con una spesa record, l'impianto ha funzionato soltanto per 15 anni e poi è stato spento. Oggi gli italiani pagano oltre mezzo miliardo di euro per costruzione, smantellamento e per i rifiuti "ospitati" in Francia Una delle quattro centrali nucleari italiane sorge lungo l’antica via Appia, proprio sulla linea di confine tra Lazio e Campania, solcata naturalmente dal fiume Garigliano che sfocia nel mar Tirreno. Tra i pini tipici della riviera, nel territorio di Sessa Aurunca (Caserta), svetta un’enorme sfera bianca, che ancora oggi i residenti chiamano "la mozzarella". E’ ladel Garigliano, una delle scommesse perse dell’Italia del boom economico. Nel 1958 furono stanziati ben 40 milioni di dollari dell’epoca per la grande opera. Un maxi-investimento in effetti mai più ripetuto dal nostro Paese. A disegnare la grande ...