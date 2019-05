Piacenza | donna trovata morta in casa con ferite al collo | suo marito è irrintracciabile

Blastingnews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Una macabra scoperta è stata fatta questa mattina in una abitazione di Borgonovo, piccolo paese in provincia di, dove unamarocchina di 45 anni, Damia El Assali, è statasenza vita. La stessa presentava delle profondealla gola. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che sono riusciti in qualche modo ad entrare in, visto che non rispondeva nessuno. L'allarme sarebbe stato dato da alcuni colleghi di lavoro di El Assali. Pare, infatti, che ormai da diversi giorni lamancasse dalla vetreria di cui era dipendente. Proprio il titolare di quest'ultima si sarebbe accorto dell'anomalo comportamento della vittima, che era sempre puntuale. Adesso si cerca disperatamente il, Abdul Karim, di 41 anni, e i loro due figli piccoli, che hanno due e cinque anni: pare che l'uomo abbia i bambini con lui. Al vaglio ogni ipotesi Gli inquirenti hanno ...

rep_bologna : Piacenza: donna trovata sgozzata in casa, è giallo [news aggiornata alle 13:34] - hele_fr : #Piacenza, donna marocchina trovata morta in casa: si cercano marito e figli - Nutizieri : Piacenza, donna morta in casa con la gola tagliata: sparito marito e 2 figli -