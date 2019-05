Il governo alla resa dei conti sul caso Siri | Conte non arriverà fino al voto nel Cdm

Ue : Gentiloni - Pd - - previsioni economiche Italia dovrebbero allarmare governo - se ci fosse : Roma, 07 mag 14:41 -, Agenzia Nova, - Il presidente del Partito democratico, Paolo Gentiloni, commenta su Twitter le previsioni Ue sull'economia Italiana: "Meno crescita, meno..., Rin,

Berlusconi torna alla carica : faremo un nuovo governo : Come un leone nonostante abbia 82 anni. Silvio Berlusconi è stato dimesso giusto oggi dall’ospedale San Raffaele. A una sola

Siri - Romeo (Lega) : “Nessuna crisi di governo e non si andrà alla conta. Se si dimette è scelta personale” : Mentre spunta una nuova inchiesta riguardate l’acquisto di una palazzina a Bresso la posizione della Lega sul sottosegretario Armando Siri non cambia. Il presidente dei senatori del ‘Carroccio’, Massimiliano Romeo è categorico: “Per la Lega Siri non si deve dimettere, ma questo caso non farà cadere il governo. Se poi prima del Cdm Siri dovesse decidere di dimettersi, questa è una sua scelta personale” ed ...

Berlusconi esce dall’ospedale : “Ho pensato di essere arrivato alla fine - ma eccomi qua”. Poi attacca il governo : Dopo il ricovero per una occlusione intestinale, Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele, dove è stato operato. L’ex Cav è apparso raggiante: “Come state?” ha chiesto ai giornalisti all’uscita. “Ho pensato di essere arrivato alla fine del girone, ma ora eccomi qua”. Berlusconi, candidato alle Europee, ha promesso di osservare un periodo di riposo prima di dedicarsi alla campagna ...

Salvini : non siamo alla fine del governo. Dimissioni? Serve un rinvio a giudizio : «Ma che ci sia almeno un rinvio a giudizio... Non si dice una condanna in terzo grado, ma almeno un rinvio a processo». In caso contrario, la «democrazia corre dei rischi». Matteo Salvini sbotta, e ...

Caso Siri - Di Maio alla Lega 'Non si può far saltare il governo per una poltrona' : 'Oggi non su uno, ma su quasi ogni giornale c'è scritto che la Lega vuole staccare la spina al governo e ha pianificato di far saltare tutto dopo il voto. E tutto questo per cosa? Per una poltrona? ...

Editori in allarme : governo taglia 100 mln al "Bonus Cultura". Bonisoli : i soldi ci sono : ... preannunciata dal vicepremier Salvini, e l'introduzione della norma "Salva Roma" per il trasferimento del debito di Roma Capitale dal commissario, che oggi lo gestisce, al ministero dell'Economia. ...

Primo Maggio - i rider manifestano davanti alla sede di Glovo : “Traditi dal governo per marketing politico” : “Siamo i braccianti metropolitani”. Angelo è uno dei rider di Deliverance Milano che questo pomeriggio ha manifestato di fronte alla sede di Glovo. Per scioperare si sono disconnessi dall’App e oggi non effettueranno consegne per chiedere Maggiori diritti e tutele: “Il governo ha già dimostrato di aver tradito le aspettative dei lavoratori facendo finta di aderie alla nostra causa per fare marketing politico” L'articolo Primo Maggio, i rider ...

governo alla rinfusa sul Venezuela. M5S condanna il 'golpe' di Guaidò - Salvini lo sostiene. Moavero e Conte mediano : Due posizioni che, ancora una volta, Palazzo Chigi ha tentato di mediare, facendo trapelare che "il Governo auspica una transizione politica pacifica e un'evoluzione democratica del Paese attraverso ...

governo alla rinfusa sul Venezuela. M5S condanna il "golpe" di Guaidò - Salvini lo sostiene. Moavero e Conte mediano : In Europa si fanno i conti anche con la posizione dell'Italia, rimasta tra i pochi a non riconoscere Guaidò. Anche al prezzo di una spaccatura all'interno della maggioranza. Tale spaccatura si è riproposta anche adesso che la situazione è tornata ad infiammarsi. M5s, rispetto alla chiamata delle armi di Guaidò ha mostrato tutta la sua contrarietà, esprimendo "profonda preoccupazione per il tentativo di colpo di ...

Carige - l’allarme dei sindacati : «No a tagli indiscriminati - intervenga il governo» : Sul futuro di Banca Carige intervengono le segreterie nazionali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin.

Il governo del Cambiamento riesuma le Province? Di Maio : "Chiedete alla Lega" : "Per me le province si tagliano. Punto. Ogni poltronificio per noi deve essere abolito. Efficienza e snellimento, questi devono essere i fari. Questa è la linea del M5S. Per me si tagliano, chiedete alla Lega". Così Luigi Di Maio ha risposto ad una presunta indiscrezione de 'IlSole24Ore", secondo il quale il Governo Conte starebbe lavorando ad una modifica della Riforma Delrio con l'intenzione di ripristinare le Province nel loro assetto ...

25 aprile - Buffagni (M5s) al corteo : “Il governo è presente. Chi va a Corleone capisca che esecutivo è lontano dalla mafia” : “Il governo è presente. Spero che chi va a Corleone capisca che l’esecutivo non ha nulla a che fare con la mafia”. A dirlo, al corteo del 25 aprile a Milano, il sottosegretario Stefano Buffagni del M5s. Il riferimento è al viaggio di Matteo Salvini nella città siciliana nel giorno della celebrazione della Liberazione. L'articolo 25 aprile, Buffagni (M5s) al corteo: “Il governo è presente. Chi va a Corleone capisca che ...