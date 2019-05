Auto a guida autonoma | il ministero autorizza la prima sperimentazione su strada

Al via le Auto a guida Autonoma anche sulle strade italiane : Luca Sablone C'è l'ok da parte del Ministero: ecco tutti i dettagli sulla prova dell'auto autonoma sulle strade pubbliche italiane Via alle sperimentazioni di veicoli automatici su strada pubblica in Italia. Lo ha annunciato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul relativo sito ufficiale, comunicando dunque l'ok al test del primo veicolo a guida autonoma nel nostro Paese. La Direzione generale Motorizzazione ne ha ...

Smart Road - dal Mit primo sì ai veicoli a guida Autonoma su strada : Smart Road, si parte . La Direzione generale Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti rilasciato oggi l' autorizzazione alla sperimentazione su strada pubblica del ...

Auto del futuro : la guida Autonoma le trasformerà in salotti o - perché no - in uffici : Auto del futuro, si guideranno da sole e saranno super intelligenti, accoglieranno i passeggeri trasformando l’abitacolo a secondo delle esigenze Da qualche anno a questa parte i must che sembrano guidare nel futuro l’Automotive sono essenzialmente due, “motori ecologici” di ogni tipo e, neanche a dirlo, la “guida Autonoma“.Le più rinomate aziende e le nuove start-up stanno investendo miliardi nella ...

Brasile - Bolsonaro contro gli Autovelox : "Tolgono il piacere di guida" : Nicola De Angelis Il presidente del Brasile Bolsonaro si schiera contro gli autovelox e sta inziando a pensare a come poterli rimuovere perché, secondo lui: "Tolgono il piacere di guidare". Si aspetta una relazione tecnica È il presidente del Brasile a lanciare la sfida alle autorità di competenza del paese che governa: "Gli autovelox andrebbero rimossi dalle autostrade, tolgono il piacere di guida". Lo rende noto ai media locali che ...

Un nuovo radar migliora la vista delle Auto a guida Autonoma : Il radar, studiato fin dai primi del '900, è stato definitivamente sviluppato durante la Seconda Guerra Mondiale per l'intercettazione a distanza degli aerei nemici. Utilizza onde elettromagnetiche ...

Tassista batte robotaxi : nella guida Autonoma i conti non tornano ancora : Marx, Karl, aveva ragione: senza lavoratori da sfruttare, il capitalista non guadagna. O, per dirla in altro modo, è difficile sfruttare un robot. E' la inattesa conclusione, a cui arriva uno studio ...

Roma - betoniera fuori controllo travolge le Auto sulla Casilina : crisi epilettica alla guida - 5 feriti : Una betoniera ha travolto una ventina di auto e investito un passante a Roma. Il gravissimo incidente si è verificato prima di mezzogiorno sulla Casilina, all'altezza di via...

Guida Autonoma - Leonardo da Vinci l’aveva già immaginata oltre 500 anni fa : Leonardo Da Vinci, genio per antonomasia, continua a meravigliare anche a 500 anni dalla sua scomparsa: con le sue idee mai troppo rinascimentali e anzi già futuristiche; con il suo estro miracoloso, che solo nel Cinquecento lo aveva portato a immaginare un modo per far volare l’uomo. Ecco, figurarsi che non avesse già pensato a farlo spostare “autonomamente” su strada… Proprio l’automobile, termine la cui etimologia riporta al ...

Roma - betoniera fuori controllo travolge le Auto sulla Casilina : crisi epilettica alla guida - 4 feriti : Gravissimo incidente sulla Casilina a Roma, all'altezza di via Pietro Belon in zona Torre Maura. Una betoniera ha investito una persona e speronato una ventina di auto in sosta e in...

Dice all’amico - non mi sento guida tu - l’Auto esce di strada e finisce a botte : «guida tu, io non me la sento» Dice all’amico. Ma lui, poco dopo essersi messo al volante, finisce fuori strada. Il proprietario della macchina rimprovera l’amico che guidava e quello, come risposta, lo prende a botte, mandandolo al pronto soccorso con il volto tumefatto e pieno di lividi. Nottata decisamente movimentata per due amici che avevano deciso di trascorrere insieme il sabato. L’episodio è avvenuto l’altra notte ed ha visto ...

Guida Autonoma - 'l'Automobile' di Leonardo da Vinci : La prima 'automobile' - cioè un veicolo capace di muoversi da solo senza sistemi di propulsione esterna, come la spinta o il traino di animali o uomini - è stata concepita e progettata esattamente 541 ...