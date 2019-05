“Non mangiate questi formaggi”: rischio contaminazione da Escherichia coli, l’allerta del Ministero (Di venerdì 3 maggio 2019) Allerta del ministero della salute dopo la registrazione di casi di sindrome emolitica uremica riconducibile al consumo di formaggi francesi a latte crudo. questi i prodotti coinvolti che si trovano in molti supermercati italiani.



