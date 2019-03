Paura a Roma | fiamme in campo abusivo a Pietralata

cinquequotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019) Sono in corso di accertamento le cause del rogo divampato in un accampamentointorno alle 10.30 in via dei Monti di, all'altezza di via dei Cardi. Le, visibili anche in altri ...

CinqueNews : ++ Paura in centro: bus travolge semaforo e investe pedone ++ - CinqueNews : ++ Paura a Roma, fiamme in un campo abusivo a Pietralata ++ - pantanac : RT @LindaMeleo: 'Andatevene o sarete cacciati': questa la scritta apparsa in un ascensore nelle sede dell'assessorato ai Trasporti di Roma… -