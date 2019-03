Ue | Salvini | La Lega e il Governo non vogliono uscire da Europa

Berlusconi avverte Salvini e Toti : Forza Italia c’è - senza di noi Lega non vince : Forza Italia c'è... senza di noi il centrodestra e la Lega, non vincono da nessuna parte. Silvio Berlusconi rivendica la sua leadership nei confronti di Matteo Salvini e difende dal 'fuoco amico' dei Totiani il 9,14% per cento ottenuto dal suo partito in Basilicata, dove, ancora una volta, come da lui più volte sottolineato, ha avuto la meglio contro M5S e sinistra il candidato governatore schierato dal centrodestra unito. Certo sono lontani i ...

Governo - Salvini : “Equilibri tra Lega e M5s restano invariati - si sta meglio in due. Basilicata? Sconfitta Pd” : “Il risultato delle elezioni in Basilicata è motivo di orgoglio per la Lega ma gli equilibri di Governo rimangono invariati. In due si sta meglio, si litiga ma è sempre meglio avere quattro occhi piuttosto che due”. Così il vicepremier Matteo Salvini durante la conferenza stampa in via Bellerio. L'articolo Governo, Salvini: “Equilibri tra Lega e M5s restano invariati, si sta meglio in due. Basilicata? Sconfitta Pd” ...

Salvini : 'In Basilicata la Lega triplica i voti - 7 a 0 alla sinistra' : Il vicepremier, Matteo Salvini, esulta per la vittoria del candidato di centrodestra e l'affermazione della Lega in Basilicata: 'Grazie! La Lega - scrive Salvini in una nota - in un anno triplica i ...

Basilicata - Salvini : “Lega in un anno triplica i voti. 7 a 0 - saluti alla sinistra e ora si cambia l’Europa” : La vittoria del centrodestra in Basilicata è prima di tutto la vittoria di Matteo Salvini. Certo Vito Bardi, il generale della Guardia di finanza in pensione appena eletto presidente con il 41,9 per cento dei voti, è stato voluto da Silvio Berlusconi in persona che ora tornerà a chiedere all’alleato di mollare i 5 stelle. Ma è il Carroccio il primo a festeggiare i risultati, passando in pochi mesi dal 6,2% (elezioni politiche di marzo) al ...

Regionali in Basilicata - miracolo di Matteo Salvini : la Lega dal 6% al 19% in un anno : Ai trionfi, Matteo Salvini ormai si è abituato: il motore del centrodestra oggi sono lui e la sua Lega. Ma quanto accaduto alle Regionali in Basilicata, oggettivamente, va al di là di qualsiasi previsione. Vince il centrodestra con Vito Bardi e per distacco (questo era previsto). I grillini affogano

Voto in Basilicata - centrodestra verso la vittoria. Salvini fa festa : “Dopo 20 anni governo Lega” : La Basilicata ha votato per eleggere il nuovo presidente della Regione. I seggi sono si sono chiusi alle 23 ma secondo le prime proiezioni, diffuse da Rai2, (campione 7%) il candidato in testa nella corsa alla presidenza della Regione Basilicata è Vito Bardi, in lizza per il centrodestra con il 41,4% seguito da Trerotola (centrosinistra) 33,9%...

Giancarlo Giorgetti - uno sfogo drammatico : 'Cos'è diventata la Lega al Nord. E Salvini non...'. Allarme rosso : 'Il centrodestra è morto perché certe categorie politiche in Italia e nel mondo sono cambiate. Oggi il populismo, che prende voti a destra e a sinistra, ha ribaltato i tradizionali schieramenti'. E ...

Immigrati - Leoluca Orlando : "Matteo Salvini criminogeno e disumano". Il leader della Lega gli ride in faccia : "Chiedo a chi sta indagando se non ritenga opportuno estendere anche a me questa indagine perché io mi sento assolutamente complice di questa iniziativa". Con queste parole all'Adnkronos il sindaco Leoluca Orlando sottolinea di stare dalla parte dei 49 Immigrati della Mare Jonio sbarcati a Lampedusa

Matteo Salvini - l'ora della paura. "Da lì non si scappa" - "facciamo la fine di Renzi". Le voci della Lega : Dopo le Europee, il bivio di Matteo Salvini. Ormai non è più un segreto per nessuno: il governo durerà fino a maggio, poi il risultato elettorale determinerà chi, come e quando farà cadere il governo. Il leader della Lega ha già assicurato di non aver alcuna intenzione di dar vita a un ribaltone in