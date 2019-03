Xi Jinping a Palermo | “dopo la mia visita arriveranno milioni di turisti cinesi”

meteoweb.eu

(Di sabato 23 marzo 2019) Il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè e la moglie Elena hanno accolto, oggi pomeriggio, a Palazzo dei Normanni, il presidente della Repubblica popolare cinese, Xi, e la moglie Peng Liyuan. Xi e la moglie non hanno nascosto lo stupore per la bellezza del Palazzo Reale e della Cappella Palatina, decorazioni che hanno molte somiglianze con quelle cinesi. Xiha attraversato la Sala dei Viceré, hato la Sala Pompeiana e la Sala cinese, dove ha subito notato che alcune scritte in cinese “non hanno alcun significato“, ha detto. Lungo il corridoio che porta alla Stanza di Ruggero, si è soffermato davanti ad un quadro raffigurante la Palazzina cinese die ha chiesto: “Esiste ancora?“. “Questa mia– ha detto Xi – è stato un grande spot per la città e la Sicilia. Sono sicuro che in futuro verranno ...

riotta : Il presidente Xi Jinping in visita a Palermo dirime ogni dubbio. L'Arancina si chiamerà per sempre AranCina :) - TgrSicilia : #Xi Jinping in arrivo a #Palermo; imponenti le misure di sicurezza - TGR Sicilia - Agenzia_Ansa : Firmata la 'Via della Seta'. Xi e consorte salutano #Roma e volano a #Palermo -