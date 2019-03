LELE MORA Depressione e fuga in Albania | Ecco come vivo dopo il carcere

LELE MORA al Gioco dei nove. Quando l'ex agente portò a casa 4 milioni di lire e un'automobile : Le tre vite di Lele Mora. Oggi scopritore di talenti in Albania per Top Channel, ieri agente dello spettacolo. In pochi però ricordano i suoi inizi televisivi, come concorrente nientemeno che al Gioco dei nove.Correva l’anno 1988 e Lele Mora da Verona, professione parrucchiere, trionfò per due puntate al programma di Canale 5, andato il onda il 16 e 17 novembre, all’epoca condotto da Raimondo Vianello.prosegui la letturaLele Mora al Gioco ...

Diffamazione verso l'ex tronista Giovanni Conversano - annullata la condanna per LELE Mora : La Cassazione hanno annullato senza rinvio anche la condanna nei confronti del regista Claudio Di Napoli e dell'attore Ciro Petrone.

LELE MORA ora lavora in Albania : "Cerco volti nuovi per la tv. Barbara D'Urso? Da lei non ci andrò mai più" : A breve partiranno le registrazioni di un programma per la tv, dove lo vedremo come assiduo ospite. Inoltre, uscirà anche il suo nuovo libro che, dice, "farà paura a tanti". Stiamo parlando di Lele Mora e della sua rinnovata vita all'estero, ricominciata dall'Albania.Una lunga intervista quella rilasciata a IlFattoQuotidiano.it da Lele Mora, che proprio grazie alle nuove opportunità offertegli dall'Albania conferma di aver cambiato vita, ...

LELE MORA : “Quel giorno a casa mia quando un mio amico disse a Rocco Casalino “Beppe Grillo cerca un ufficio stampa - perché non ti proponi?” e così andò” : “Subito dopo essere uscito dal carcere ho vissuto una grande depressione. Ne sono uscito grazie a uno psichiatra. Oggi sto bene: quando hai una famiglia unita che ti sta vicino e che ti dà la forza di ricominciare, è tutto più bello. Certo, una volta viaggiavo in aereo privato mentre oggi mi accontento della seconda classe di un treno. Ma sto bene lo stesso”. Lele Mora ha pagato i suoi conti con la giustizia e, ormai da tempo, cerca di ...

Imane Fadil - LELE MORA : “Una sera - anzi due - l’ho invitata ad Arcore. Molto dispiacere per la sua morte” : “La conoscevo, ma non benissimo e non l’ho mai frequentata”. Lele Mora parla con ilfattoquotidiano.it di Imane Fadil, la ragazza marocchina morta l’1 marzo scorso all’ospedale Humanitas di Rozzano (Milano), per cause ancora da accertare. L’ex manager aveva portato la modella, parte civile e testimone nei processi Ruby, ad Arcore. “Se faceva parte della mia agenzia? Era venuta a chiedermi di lavorare con me, ma ...

'Unione cattolica' precisa : "LELE MORA non è stato espulso" : Roma, 17 mar., AdnKronos, - Lele Mora non è stato espulso dall'Unione Cattolica. Le precisa la stessa formazione politica, facendo riferimento a una nota diffusa per errore. "Né io né il segretario Ivano Tonoli - comunica il presidente Erminio Brambilla - siamo al corrente di nessuna riunione di dirigenti in cui ...

LELE MORA espulso da 'Unione Cattolica' : ... - Lele Mora, il manager dei vip, è stato espulso dal Partito Unione Cattolica "a seguito di un incontro straordinario tenutosi questa mattina a Milano con i dirigenti della formazione politica". Ad ...

Morta Fadil testimone caso Ruby - LELE MORA : 'Ragazza triste e insignificante' : 'Ricordo una ragazza triste, che doveva avere avuto un sacco di problemi, cercava una strada per il successo, ma era davvero insignificante e non ebbe nessuna fortuna'. Così , ex talent scout e ...

Morte Imane Fadil - teste del caso Ruby. LELE MORA : “Ragazza insignificante - la portai io ad Arcore” : «Ricordo una ragazza triste, che doveva avere avuto un sacco di problemi, cercava una strada per il successo, ma era davvero insignificante e non ebbe nessuna fortuna». Così Lele Mora, ex talent scout e coinvolto nelle inchieste sul caso Ruby per favoreggiamento della prostituzione, ricorda Imane Fadil. «Fui io a portarla ad una delle cene di Arcore - ha raccontato ancora Mora -. Una sera che il presidente mi chiamò e mi invitò, non volevo ...