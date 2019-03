Grancio | annullare pubblica autorità stadio per ridare dignità Assemblea capitolina

romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2019) Roma – “Apprendo dalla stampa di oggi che la Sindaca Raggi avrebbe avviato ‘ulteriori verifiche’ sullodella Roma. Ancora? Siamo di fronte a due indagini che hanno condotto in carcere o alla soglia del rinvio a giudizio funzionari ed amministratori che ricoprivano, a vario titolo, incarichi di assoluto rilievo nel procedimento amministrativo pervenuto all’approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi”.“E’ possibile che l’attuale Amministrazioneintenda ancora minimizzare i pesanti interrogativi che le indagini hanno fatto emergere sui condizionamenti che Parnasi potrebbe aver esercitato per forzare a suo esclusivo vantaggio le scelte maturate? Ci spiega la Sindaca come mai le precedenti verifiche non hanno fatto emergere, ad esempio, il contrasto con il Piano di Assetto Idrogeologico, che e’ un piano ...

