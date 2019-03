Conte minimizza ma il presidente Macron lo ha trattato proprio male

Crisi Italia-Francia - Di Maio e Conte provano a minimizzare : “Rapporto non è in discussione” : Il governo italiano tenta di minimizzare la portata dello scontro tra Roma e Parigi dopo la decisione francese di richiamare il suo ambasciatore. Per Conte i rapporti non sono in discussione, mentre per Di Maio il popolo francese "è nostro amico e alleato". Anche Salvini si dice pronto a un incontro con l'esecutivo francese. Linea più dura solo da parte di Alessandro Di Battista.Continua a leggere