Milano | donna trovata morta in casa | cuscino accanto al volto | un uomo in questura

Milano - donna trovata morta in casa : un uomo sentito in questura : Una donna è stata trovata senza vita nella sua casa di via Piranesi, una strada residenziale della zona est di Milano. Il cadavere di Roberta Priore, 53 anni, era al quinto piano dello stabile dove ...

Milano - donna uccisa nella propria casa : un sospettato accompagnato in questura : Il cadavere è stato ritrovato nell’appartamento al quinto piano, disteso a terra, con un cuscino accanto alla testa che lascia ipotizzare una morte per soffocamento avvenuta al termine di una colluttazione. Sarebbe morta così Roberta Priore, 53 anni, nella sua casa di Milano in via Piranesi, strada residenziale che percorre in parallelo la più trafficata viale Corsica, arteria principale della zona est del capoluogo lombardo. Quando la ...

Milano. Donna trovata morta in via Gian Battista Piranesi : ipotesi omicidio : Mistero in zona Porta Vittoria a Milano. Una Donna di 53 anni è stata trovata morta nel suo appartamento in

Trasferita in incognito da Milano a Montesilvano. Arrestata una donna con ordini di carcerazione : Una donna di Milano è stata Arrestata e rinchiusa nel carcere di Chiati dall Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara. La donna, che era destinataria di due ordini ...

Milano - donna beve birra alla fermata metro : vigilantes Atm la bloccano a terra : Il quotidiano torinese La Stampa, oggi, ha diffuso le immagini di quanto accaduto una sera di qualche settimana fa in una stazione metropolitana milanese. Nel video, si vede una giovane donna che beve una birra (nonostante il divieto) e due addetti alla sicurezza Atm (società di trasporto pubblico) che dopo essersi avvicinati la immobilizzano e la mettono faccia a muro. Una reazione giudicata da molti fin troppo energica considerando che la ...

Milano - messa alla gogna da Salvini : "Dovrebbe tenere alla sicurezza e invece scatena gli odiatori contro una donna" : Presa di mira sui social del ministro per la seconda volta, riceve migliaia di insulti a sfondo sessuale, minacce e commenti sull'aspetto estetico. "Mi fa orrore pensare che chi ha un ruolo istituzionale possa usare il potere per mettermi a rischio così"

Milano moda donna : Fashion Haining fa sfilare Zlfzss e mette alla prova i new designer italiani : Ha sfilato oggi , 21 febbraio, al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Zlfzss , marchio registrato in Francia nel 2015 dal creative director Lei Zhang e nell'orbita del gruppo Foor , azienda tra le più importanti di Haining: un distretto leader nel ...

Milano - Benetton apre la settimana della moda donna : Si è aperta con la sfilata di Benetton la settimana della moda donna a Milano. Colori in passerella, come da tradizione del marchio, sotto la nuova Direzione Artistica di Jean-Charles de Castelbajac.

La donna guerriera di Carmen Clemente alla Milano Fashion Week con un vero e proprio inno alla forza e al coraggio della donna : Ginosa. La nuova collezione di Carmen Clemente calca le passerelle milanesi con un vero e proprio inno alla forza e

Moda - TheOneMilano "giardino d'inverno"dell'haut-à-porter donna : ... la vetrina dei principali nomi del settore della pellicceria e della pelle, con oltre 100 espositori del settore e brand del made in Italy desideratissimi in tutto il mondo per la qualità creativa e ...

A Milano Moda Donna la nuova collezione della Maison Manuele Canu. : Milano, 6 febbraio 2019 – Durante la Milano Fashion Week di febbraio verrà presentata la collezione autunno/inverno 2019/2020 della Maison Manuele Canu. Nella suggestiva cornice della Fabbrica Del Vapore, teatro di altre importanti sfilate, il 20 febbraio alle 16.30 andrà in scena la passerella della Maison. La collezione è la metafora perfetta di una Donna [...]

Milano Moda Donna la nuova collezione della Maison Manuele Canu. : Milano, 6 febbraio 2019 – Durante la Milano Fashion Week di febbraio verrà presentata la collezione autunno/inverno 2019/2020 della Maison Manuele Canu. Nella suggestiva cornice della Fabbrica Del Vapore, teatro di altre importanti sfilate, il 20 febbraio alle 16.30 andrà in scena la passerella della Maison. La collezione è la metafora perfetta di una Donna [...]

Milano Moda Donna 2019 - 60 sfilate in calendario. Tra giovani emergenti e grandi ritorni : ... un palazzo tutto dedicato alla Moda che testimonia il successo di GCDS distribuito già in 380 negozi al mondo. NEW YORK, POI PARIGI - Il circo della Moda inizia la sua tournèe per la Moda dell'...

Milano Moda Donna AI 2019/2020 : le date - le sfilate e gli eventi : Mercoledì 20 febbraio, presso lo Spazio Cavallerizze all'interno del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, ci sarà il CNMI Fashion Hub Opening Cocktail , mentre la sera di ...