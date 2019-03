Di Maio | Flat tax? Importa abbassare le tasse Il condono nello Sblocca cantieri non

Rientra per ora scontro su flat tax - Di Maio : “E’ in contratto” : Per ora Rientra tutto. Matteo Salvini spiega che la flat tax che ha in testa vale meno di 15 miliardi, Luigi Di Maio spiega che la misura fiscale è nel contratto di governo e che un accordo su entità e platea si troverà. Arriva anche la benedizione del premier Giuseppe Conte, che anche lui richiama il contratto siglato tra Lega e M5s. E acqua sul fuoco la getta anche il ministro del'Economia Giovanni Tria, che nega l'esistenza di stime del ...

