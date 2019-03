Parigi | due giorni dopo gli scontri dei gilet gialli

Ciclismo - maxi caduta alla Parigi-Nizza : il gruppo spezzato in due [VIDEO] : Parigi-Nizza, una maxi caduta ha condizionato la tappa odierna, gruppo spezzato in due tronconi durante l’attraversamento di un ponte ristretto maxi caduta alla Parigi-Nizza che sta condizionando notevolmente la tappa odierna. Il gruppo è stato di fatto spezzato in due da un ingorgo venutosi a creare a ridosso di un ponte. La caduta di massa ha intasato il passaggio e dunque la prima parte del gruppo ha potuto acquisire un vantaggio ...

La Confessione - Lory Del Santo su Nove : “Ho conosciuto Gianni Agnelli al Ritz di Parigi. Con lui relazione platonica di due anni” : Lory Del Santo, ospite del giornalista Peter Gomez a ‘La Confessione’ venerdì 1 marzo alle 22.45 su Nove racconta il primo incontro a Parigi con Gianni Agnelli. “Lui è un uomo speciale. Quando mi hanno telefonato io ero in una piccola stanza al quarto piano di un hotel senza bagno, non avevo neanche un soldo – racconta l’ex concorrente dell’ultima stagione del “Grande Fratello vip” – Mi ...

C’è una silicon valley che cresce a due passi da Parigi : Questo articolo è apparso nel primo numero del Foglio innovazione, il mensile a cura di Eugenio Cau. Il secondo numero lo troverete in regalo con il Foglio di martedì 5 marzo. "Grazie a Parigi, la Francia dispone di un vantaggio fantastico che non tutti i paesi hanno: la prima economia europea,

Tria : 'Nessun motivo di preoccupazione - tra due mesi Del senza manovra'. Ma Parigi : 'Timori di contagio dall'Italia' : 'È prematuro parlarne a poco più di due mesi dal confronto con la Commissione Ue' ha detto il ministro nel corso del Question time alla Camera, precisando che nei prossimi mesi si aggiorneranno le ...

Da Parmalat a Leonardo da Vinci - il duello infinito Roma-Parigi : È scontro Italia-Francia. Un altro capitolo di una lunga storia fatta di vere amicizie e rapporti strettissimi, soprattutto culturali, che negli anni hanno dovuto fare i conti con crisi, scambi di accuse e una diffusa incompatibilità di carattere tra i due cugini d’Oltralpe...

Da Parmalat a Leonardo - il duello infinito Roma-Parigi : ... due diverse concezioni del mondo, sia essa la politica, il rapporto tra economia e istituzioni, le capacità loro , e le incapacità nostre, di fare sistema e vendere al meglio i prodotti della ...

Sara Affi Fella e Vittorio Parigini : i due si scambiano messaggi in codice? : Sara Affi Fella e Vittorio Parigini: messaggi in codice tra i due Lo scandalo sull’ex tronista Sara Affi Fella è tutto fuorché archiviato. Gli utenti del web non hanno dimenticato quanto accaduto la scorsa estate con Luigi Mastroianni, Nicola Panico e tutti gli altri. Cosi come tutti gli appassionati di gossip ricorderanno, la Affi Fella […] L'articolo Sara Affi Fella e Vittorio Parigini: i due si scambiano messaggi in codice? ...

Sondaggi - per due italiani su tre giusto alzare i toni con Parigi. Ma il 60% non trova giusto rimandare i migranti in Libia : Le politiche e le mosse del governo in tema di immigrazione non sempre trovano l’opposizione o il favore a priori degli italiani. Se infatti per il 61% di loro il governo “ha fatto bene” ad alzare i toni con la Francia, accusata da M5s e Lega di usare il franco Cfa come moneta coloniale, allo stesso tempo c’è un’altra platea pari sempre al 60% che non trova giusto rimandare i migranti in Libia, perché “i ...

Ultimo tango a Parigi - Freccero fa la storia : in onda su Raidue senza censura - 'cos'è la scena del burro' : Da poche settimane direttore di Raidue, Carlo Freccero fa già la storia e spera di fare anche tanti ascolti. Lunedì 21 gennaio, alle 21.20, andrà in onda per la prima volta in versione non censurata ...