Nuova Classifica ATP 18 03 2019 – Nadal accorcia su Djokovic | Thiem scavalca Federer

Nuova Classifica ATP 11/03/2019 – Djokovic al top - scivola Federer : best ranking virtuale per Nishikori : Djokovic domina il ranking maschile, scivola Federer, best ranking per Nishikori: la Nuova Classifica ATP aggiornata dall’11/03/2019 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP, aggiornata all’11/03/2019, è solo virtuale, in quanto i risultati di Indian Wells (che si concluderà nel weekend) potranno cambiare il volto della Classifica. Novak Djokovic è ...

Nuova Classifica WTA 11/03/2019 – Duello Osaka-Halep per il n°1 : Kvitova perde una grossa occasione! : Naomi Osaka al top, ma difende i punti del trionfo ad Indian Wells 2018, Halep la mette nel mirino: la Nuova Classifica WTA aggiornata all’11/03/2019 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking mondiale femminile. La Nuova Classifica WTA, aggiornata all’11 marzo 2019, vede Naomi Osaka ancora in testa al circuito. La tennista nipponica dovrà difendere i punti del successo della passata ...

Nuova Classifica ATP 04/03/2019 – Federer fa 100 e torna 4° - Tistipas in top 10 : Cecchinato miglior azzurro : Roger Federer vince Dubai e torna numero 4 al mondo, Tsitsipas, finalista perdente, raggiunge la top 10: la Nuova Classifica ATP aggiornata al 04/03/2019 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP vede ancora Novak Djokovic al comando, davanti a Nadal e Zverev. Quarto posto per Roger Federer che scala la Classifica grazie al successo a Dubai nella finale vinta ...

Nuova Classifica WTA 04/03/2019 – Osaka n°1 di una top 10 immobile : Giorgi migliore azzurra - crolla Errani : Naomi Osaka guida ancora la top 10 femminile davanti a Halep e Kvitova, Camila Giorgi migliore azzurra: la Nuova Classifica WTA aggiornata al 04/03/2019 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking femminile. La Nuova Classifica WTA vede Naomi Osaka ancora al top, davanti a Simona Halep e Petra Kvitova in una top 10 praticamente invariata. I principali cambiamenti avvengono in top 100 con la Wang ...

VIDEO Dominik Paris - Nuova vittoria nel superG di Kvitfjell e primato in classifica di Coppa del Mondo! : Ancora una perla di Dominik Paris! Il fuoriclasse nato a Merano ha fatto il bis dopo il successo di ieri in discesa libera e oggi, sempre sulla pista di Kvitfjell (Norvegia) ha vinto il superGigante valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019, 14esimo trionfo della sua carriera. Con questo successo Paris è volato al comando della classifica generale della specialità e ha messo in mostra una prova impeccabile, pennellando dall’inizio ...

Nuova Classifica WTA 25/02/2019 – Osaka in vetta davanti ad Halep e Pliskova : Giorgi migliore azzurra : Osaka guarda tutte dall’alto, salgono Kvitova e Stephens, Camila Giorgi migliore azzurra: la Nuova Classifica WTA aggiornata al 25/02/2019 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking mondiale femminile. La Nuova Classifica WTA, aggiornata al 25 febbraio 2019, vede ancora in testa Naomi Osaka nonostante la sconfitta di Dubai contro Kiki Mladenovic. Secondo posto per Simona Halep che deve guardarsi le spalle da ...

Nuova Classifica ATP – Djokovic si conferma numero 1 - Cecchinato supera Fognini e diventa il miglior azzurro : Tennis, Ranking ATP: Cecchinato scavalca Fognini e Djokovic resta leader. La Nuova classifica maschile E’ immutata la top ten del ranking mondiale Atp con Novak Djokovic sempre primo dopo il trionfo nel primo Slam stagionale a Melbourne davanti a Rafael Nadal, terzo Alexander Zverev. Novità invece tra gli italiani con Marco Cecchinato che scavalca Fabio Fognini salendo al 16esimo posto contro il 17esimo del ligure. Progressi anche ...

Nuova Classifica ATP : best ranking per Cecchinato - Fognini migliore italiano : Nuova Classifica ATP, l’Italia sorride con due uomini nella top 20 della graduatoria maschile comandata da Djokovic Fabio Fognini si conferma il migliore degli azzurri nella Classifica Atp pubblicata oggi. Il ligure perde una posizione ed è ora al numero 16 del mondo. Subito alle sue spalle si porta invece Marco Cecchinato, che grazie al titolo conquistato a Buenos Aires conquista la 17esima piazza ritoccando il proprio best ranking, ...

Nuova Classifica WTA : Osaka in testa - Serena Williams torna nella Top 10 : Nuova Classifica WTA, Naomi Osaka comanda la graduatoria femminile davanti alla romena Simona Halep Naomi Osaka resta al comando del ranking Wta. La giapponese, regina dell’Australian Open, guida la Classifica davanti alla romena Simona Halep e alla statunitense Sloane Stephens che hanno relegato ai piedi del podio la ceca Petra Kvitova. torna nella top ten la statunitense Serena Williams, ora al numero 10 del mondo. Stabile Camila ...

Nuova Classifica WTA 11/02/2019 – Osaka al comando di una top 10 invariata : Errani riparte dalla 123ª posizione : Naomi Osaka domina la top 10 WTA invariata nel weekend di Fed Cup, Sara Errani torna nel circuito e riparate da n°123: la Nuova Classifica WTA aggiornata all’11/02/2019 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking mondiale femminile. La Nuova Classifica WTA di inizio settimana, vede la situazione del tennis in rosa praticamente invariata, visto il weekend di Fed Cup. Naomi Osaka guarda ancora ...

Nuova Classifica ATP 11/02/2019 – Djokovic al top - Federer rischia grosso : Berrettini ritocca il suo best ranking : Djokovic ancora al top, Federer deve difendere Rotterdam e Indian Wells per non perdere terreno, Berrettini ritocca il suo best ranking: la Nuova Classifica ATP aggiornata all’11/02/2019 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking mondiale maschile. La Nuova Classifica ATP vede la top 10 praticamente invariata, con Novak Djokovic al comando e Nadal e Zverev a completare il podio. Nelle ...

Nuova Classifica WTA – Osaka guarda tutte dall’alto - best ranking Sabalenka : Camila Giorgi 28ª : Naomi Osaka guarda tutte dall’alto, Sabalenka ritocca il suo best ranking (9°), Camila Giorgi migliore azzurra: la Nuova Classifica WTA Dopo la rivoluzione conseguente al primo Slam stagionale, presenta un’unica variazione la top-ten mondiale rosa. Sul trono per la seconda settimana siede la giapponese Naomi Osaka, trionfatrice a Melbourne, vedendo incrementare il vantaggio su Petra Kvitova, che non è riuscita a difendere il ...

Nuova Classifica WTA 28/01/2019 – Osaka si prende la vetta - Kvitova seconda : scivolano Halep e Wozniacki : Naomi Osaka in vetta, Kvitova seconda mentre Halep chiude il podio. Crollano Kerber e Wozniacki, +1 Giorgi: la Nuova Classifica WTA aggiornata al 28/01/2019 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking femminile. La Nuova Classifica WTA, aggiornata dopo la settimana conclusi degli Australian Open, vede diversi cambiamenti importanti nella top 10. In vetta spicca il nome di Naomi Osaka, vincitrice ...

Nuova Classifica ATP 28/01/2019 – Djokovic stacca Nadal - crolla Federer : perdono posizioni Fognini e Cecchinato : Novak Djokovic batte Nadal agli Australian Open e lo stacca in Classifica, Federer scivola in 6ª posizione, perdono qualche piazzamento Fognini e Cecchinato: la Nuova Classifica ATP aggiornata al 28/01/2019 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP, all’indomani della finale degli Australian Open, vede il vincitore Novak Djokovic allungare di circa 2000 ...