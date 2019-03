Il killer in Bosnia e Croazia | giallo sui viaggi in Europa 

lastampa

(Di domenica 17 marzo 2019) «Posso dirvi una cosa: la nostra legge sulle armi cambierà». All’indomani della peggiore strage nella storia recente della Nuova Zelanda, la premier Jacinda Ardern ha promesso che subirà delle modifiche la permissiva legge sulle armi in vigore nel Paese affacciato sul Pacifico. Prima di raggiungere Christchurch, Ardern ha detto che dell’arsenale tr...

