Anticipazioni Il segreto | FERNANDO sospetta che BELTRAN ed ESPERANZA siano ancora vivi

Il Segreto - Anticipazioni : Isaac e Antolina si sposano : Isaac (Ibrahim Al Shami) e Antolina (Maria Lima) in Il Segreto Fiori d’arancio a Il Segreto. Isaac (Ibrahim Al Shami) e Antolina (Maria Lima) si sposano. La ragazza, incinta, è al settimo cielo, Isaac al contrario appare titubante. In tanti, a partire da Don Berengario (Miguel Uribe), hanno provato a fargli cambiare idea, senza però riuscirvi. Ad interrompere le nozze ci penserà Elsa (Alejandra Meco) che, in un ultimo disperato tentativo, ...

Il Segreto - Anticipazioni marzo : Antolina commette un omicidio per non farsi scoprire : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato iberico che ogni giorno emoziona i telespettatori di Canale 5 con le sue scoppiettanti vicende. Le anticipazioni delle puntate trasmesse a marzo in Italia riguardano Antolina, uno dei personaggi più discussi di questa stagione. La donna, infatti, commetterà un omicidio dopo aver capito di essere stata scoperta da Don Amancio. Il Segreto: Don Amancio trova la prova per smascherare ...

Il Segreto - Anticipazioni iberiche : Alvaro scarica Elsa a pochi giorni dalle nozze : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, la soap opera spagnola che ogni giorno colleziona un notevole successo sulle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate trasmesse a marzo in Spagna svelano che le nozze tra Elsa e Alvaro saranno cancellate per colpa di quest'ultimo. Il Segreto: Isaac contrario al fidanzamento tra Elsa e Alvaro Elsa riceverà una spiacevole sorpresa nel corso delle nuove puntate de Il Segreto, in onda in Spagna in questo ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Amancio scampa a un grave incidente - ma viene ucciso da Antolina : Il padre di Elsa resta vittima di un grave incidente a cavallo, ma non sarà questo a condurlo alla morte...

Il Segreto Anticipazioni 17 marzo 2019 : Fernando spara a Fulgencio : Francisca e Raimundo vengono salvati ma prima di andare via dalla clinica, Fernando punta la pistola contro Fulgencio e lo uccide.

Anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 marzo : Francisca e Raimundo liberi - Fulgencio muore : Le Anticipazioni de Il Segreto relative al periodo compreso tra domenica 17 e venerdì 22 marzo sono portatrici di buone notizie per una delle storiche coppie della telenovela spagnola. Dopo avere subito a lungo le angherie di Fulgencio Montenegro, Donna Francisca e Raimundo saranno nuovamente liberi. Ma per loro i problemi potrebbero non essere ancora finiti. Tutto sarà pronto per le nozze di Isaac e Antolina, nonostante Elsa sia convinta che la ...

Anticipazioni Il Segreto dal 18 al 22 Marzo 2019 : Francisca liberata : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: incidente a cavallo per Amancio Il matrimonio tra Isaac e Antolina è ormai vicino ed Elsa non si da per vinta. La donna continua a cercare risposte e suo padre Amancio trova le lettere di cui le ha parlato proprio sua figlia. L’uomo decide perciò di rimettersi in viaggio per […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 18 al 22 Marzo 2019: Francisca liberata proviene da Gossip e Tv.

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di domenica 17 e lunedì 18 marzo 2019 : anticipazioni puntata 1907 de Il SEGRETO di domenica 17 e lunedì 18 marzo 2019: Mauricio, Saul e Julieta riescono a liberare Raimundo e Donna Francisca, ma stranamente Fernando – tra lo stupore generale – uccide Fulgencio… Consuelo viene provocata da Antolina e a quel punto le dice chiaramente cosa pensa di lei… Tiburcio cerca di distrarsi in qualche modo, ma non riesce a superare l’assenza di Dolores… Saul ...

Anticipazioni Il Segreto : Gracia e Hipolito diventano genitori : Le straordinarie vicende dello sceneggiato iberico “Il Segreto” continuano ad ottenere un enorme successo anche in Italia. Finalmente dopo tante tragedie e uscite di scena, arriva una bellissima notizia, riguardante ciò che accadrà nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese. Le Anticipazioni ci dicono che Gracia Hermosa (Carmen Canivell) e Hipolito Miranar (Selu Nieto) finalmente diventeranno genitori. Purtroppo come accade ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Maria Bouzas spiega l'uscita di scena di Francisca : Sono molti mesi ormai che la Dark Lady di Puente Viejo, grazie all'espediente narrativo del sequestro è uscita di scena. Ci spiega il perché Maria Bouzas...

Il segreto - la morte di donna Francisca : Anticipazioni trame dal 17 al 22 marzo : Torna ancora una volta sugli schermi di Canale 5 Il segreto, la soap opera spagnola molto amata e seguita dal pubblico italiano che racconta le vicende della cittadina immaginaria di Puente Viejo. Anche questa settimana i nuovi episodi vanno in onda ogni giorno dalle 16.30 in poi su Canale 5; va notato che, alla domenica, l’appuntamento è doppio e inizia leggermente prima, alle 16.20. Di seguito le anticipazioni. GLI EPISODI DELLA SCORSA ...

Il Segreto Anticipazioni : nasce la figlia di GRACIA e HIPOLITO - DOLORES è felice! : Non avverranno soltanto disgrazie nelle future puntate italiane de Il Segreto ma ci sarà persino il tempo di gioire per un lieto evento: tra qualche mese, GRACIA Hermosa (Carmen Canivell) darà infatti alla luce la sua primogenita, figlia ovviamente del marito HIPOLITO Mirañar (Selu Nieto). La nascita si verificherà con delle circostanze insolite, scopriamo insieme in che modo… Le anticipazioni, prima di tutto, segnalano che la nascita della ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Isaac affronta il promesso sposo di Elsa : Nella telenovela di origini spagnole “Il Segreto” ambientata a Puente Viejo le sorprese sono a non finire. Negli episodi che sono stati trasmessi su “Antena 3” in questi giorni, c’è stato un clamoroso colpo di scena riguardante Elsa Laguna. Quest’ultima, dopo aver sofferto tanto per amore a causa di Antolina per averle sottratto Isaac Guerrero con inganno, ha deciso di dare una svolta alla sua vita. L’ex fidanzata del carpentiere ha accettato di ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Fernando rinuncia a riconquistare Maria : Lo sceneggiato spagnolo “Il Segreto” prodotto da Boomerang Tv e scritto da Aurora Guerra non smette di stupire. Arriva una clamorosa novità, perché negli episodi iberici attuali un personaggio del passato ritornato in scena per riconquistare la sua vecchia fiamma si è rassegnato. Si tratta di Fernando Mesia, che dopo aver tentato in tutti i modi di dimostrare il suo amore a Maria Castaneda, si è adeguato alla volontà di Francisca Montenegro, ...