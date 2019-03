Inter | la società starebbe cercando un nuovo attaccante per superare il caso Icardi

Inter - caso Icardi : ecco la posizione della società : Mauro Icardi dice no: “Sento ancora dolore, il ginocchio non è a posto, non posso rientrare”, questo ha detto l’argentino più o meno a Luciano Spalletti.Ed è una risposta pesante, perché l’Inter ritiene terminato il periodo di ricondizionamento fisico a cui è stato sottoposto il ginocchio destro di Icardi. Dunque: niente trasferta di Europa League contro l’Eintracht e parti che a questo punto sono distanti più o meno come un terzino ...

Inter - Zhang dà la linea su Icardi. Wanda : "Io in tv? Per la società nessun problema" : Meglio due feriti - Icardi e la società - che un morto, ovvero l'Inter tutta. Chissà se pure in Cina si dice così, ma dev'essere stato più o meno questo il senso della conference call di Steven Zhang ...

Inter - ESCLUSIVO Stringara : "Giusta posizione della società verso Icardi - Cavani in nerazzurro il top" : , adsbygoogle = window.adsbygoogle - - [],.push, {},; Intervista di Paolo Stringara sul mondo Inter A parlare della situazione Inter è Intervenuto l'allenatore ed ex giocatore nerazzurro Paolo ...

Inter - via libera della società allo scambio Dybala-Icardi : Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', l'Inter in questi giorni continua a pensare a Paulo Dybala , connazionale di Icardi in forza alla Juventus, per sostituire l'ormai ex capitano, e sarebbero anche disposti ad uno scambio con i ...

Inter - società furiosa con la Juve : quando è spuntato il like di Chiellini... : Secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport, l'Inter è molto infastidita dal pesante like di Giorgio Chiellini sull'ultimo post di Mauro Icardi. Un gesto del genere dal capitano della Juventus è considerato un'intromissione forte e non è ...

Marotta categorico : «Sopra la società Inter non c'è niente e nessuno. E su Godin...» : L'ad nerazzurro, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio di Inter-Rapid Vienna

Marotta categorico : «Sopra la società Inter non c'è niente e nessuno» : L'ad nerazzurro, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio di Inter-Rapid Vienna

Caso Icardi – Il Presidente dell’Inter Interviene a gamba tesa : “la società e il gruppo vengono prima dei singoli” : Steven Zhang sul Caso Icardi, il Presidente dell’Inter chiarisce la situazione del calciatore nerazzurro Dopo il caos scatenato dal Caso Icardi, è intervenuto in queste ore il Presidente dell’Inter Steven Zhang. “Nelle ultime settimane ci sono state tante chiacchiere, ma voglio mettere la parola fine a tutte queste voci. La società ha preso una decisione e queste discussioni non hanno fatto bene. Questo incidente insegna ...

Inter - Icardi : probabile l'addio a fine stagione - avrebbe irritato società e compagni : Vigilia di campionato in casa Inter, che domani affronterà la Sampdoria allo stadio Meazza nel match valido per la ventiquattresima giornata di campionato. Una partita a cui non prenderà parte Mauro Icardi dopo le vicende degli ultimi giorni. Mercoledì la società ha deciso di togliergli la fascia affidandola a Samir Handanovic scatenando la reazione del centravanti argentino, che ha deciso di rifiutare la convocazione per il match di Europa ...

World First - società Interamente controllata da Ant Financial : ... per offrire servizi finanziari inclusivi a livello globale e per promuovere lo sviluppo sostenibile dell'economia globale".

Naming rights Camp Nou - Bartomeu : «Tre società Interessate» : Naming rights Camp Nou – Il presidente del Barcellona, ??Josep Maria Bartomeu, ha rilasciato un’intervista a “Sin Concesiones”, programma sportivo di Radio Kanal Barcelona. Bartomeu ha toccato una serie di argomenti d’attualità, tra cui il progetto Espai Barça, il nuovo Camp Nou e i Naming rights dell’impianto. Liga in USA, il Barcellona spinge per portare […] L'articolo Naming rights Camp Nou, Bartomeu: «Tre società interessate» è ...

Inter - Moratti bacchetta la società : «Dannoso mettere tutto in piazza» : MILANO - Il match di Europa League contro il Rapid Vienna è passato decisamente in secondo piano in casa Inter dove tiene banco il caso Icardi. Decisione drastica quella della società nerazzurra che ...

Icardi non è più il capitano dell'Inter : tifosi d'accordo con la società sui social : Togliendo la fascia di capitano a Mauro Icardi , dopo la lunga ed estenuante querelle per il rinnovo di contratto con la moglie-agente Wanda Nara, l'Inter ha fatto vedere di avere una società forte e ...

Inter - Handanovic è il nuovo capitano : lo comunica la società : Gli animi e gli umori in casa Inter non devono essere dei migliori come si evince dal tweet, senza alcuna spiegazione aggiuntiva, della società milanese: Icardi non è più il capitano e la fascia andrà a Samir Handanovic. Marotta aveva dichiarato che non fosse reale un 'Caso Icardi' ed invece questa notizia sembra avvalorare questa tesi. La moglie-procuratrice Wanda Nara ha più volte detto che non c'era urgenza di rinnovo, con inevitabile ritocco ...