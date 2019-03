huffingtonpost

(Di martedì 12 marzo 2019) Anche noi della Flc Cgil, la Federazione dei lavoratori della, saremo in piazza il prossimo 15 marzo, insieme con decine di milioni di ragazze e ragazzi di tutte le scuole del mondo che manifesteranno contro le scellerate politiche economiche e industriali che hanno avvelenato il pianeta Terra, l'hanno portato sull'orlo dell'autodistruzione, hanno generato centinaia di milioni di nuovi poveri assoluti, da est a ovest e da nord a sud del mondo, e hanno scavato fossati ormai giganteschi tra le élite privilegiate e miliardi di uomini e donne che soffrono per mancanza di cibo, carestie, inaridimento dei terreni, assenza di acqua.Le manifestazioni del 15 marzo sono state invocate da un'adolescente svedese,, che da mesi staziona dinanzi al parlamento di Stoccolma con un cartello che evoca i pericoli per la Terra del cambiamento climatico, dopo che la sua ...

espressonline : «Questa è la crisi più grave che l’umanità abbia mai subito. Noi dobbiamo anzitutto prenderne coscienza e fare qual… - pepo1913 : RT @HuffPostItalia: Noi, Greta Thunberg, Alex Langer e il bisogno di conoscenza e verità per un “futuro amico” del Pianeta e dell’umanità h… - YESWECANCLUB : RT @HuffPostItalia: Noi, Greta Thunberg, Alex Langer e il bisogno di conoscenza e verità per un “futuro amico” del Pianeta e dell’umanità h… -