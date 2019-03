Tragedia in Gabon | contrasto aereo fatale per Herman Tsinga | il giocatore collassa in

sportfair

(Di martedì 5 marzo 2019) E’ successo tutto nel match tra Akanda FC e Missile FC, il30enne èto in campo dopo une non si è più ripreso Unasconvolge il calcioese, nel corso del match del massimo campionato tra Akanda FC e Missile FC il trentenneè deceduto in campo. Nel corso del primo tempo, ildella formazione di casa èto in seguito ad un, perdendo subito conoscenza forse a causa di un attacco cardiaco. Immediatamente accortisi della gravità della situazione, gli altri calciatori in campo hanno chiamato a gran voce i soccorsi ma, nonostante il tempestivo intervento del medico della squadra ospite, non c’è stato nulla da fare perche si è spento prima di arrivare all’ospedale di Libreville.Si tratta del settimo decesso in tali circostanze avvenuto innegli ultimi dodici ...

