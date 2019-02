MARELLA AGNELLI | MORTA LA VEDOVA DI GIANNI La scrittrice Maraini ' Era una regina'

Dacia Maraini : “MARELLA Agnelli? Una regina che teneva all'armonia dell'insieme” : In pochi l'hanno conosciuta, ma in tantissimi l'hanno ammirata. La scrittrice Dacia Maraini rientra tra i secondi, ma a telefono con l'HuffPost Italia, poco prima di imbarcarsi per gli Stati Uniti, ricorda Marella Agnelli (nata Caracciolo di Castagneto), scomparsa oggi a Torino all'età di 92 anni."Di lei mi ha sempre colpito la grande eleganza ed armonia, la sua grande saggezza", ci dice l'autrice italiana vivente più amata al ...