Truffa dei diamanti | maxi-sequestro da oltre 700 milioni a cinque banche

Gonfiavano il prezzo dei diamanti - Truffato anche Vasco Rossi : C'è anche Vasco Rossi tra i clienti che hanno investito in diamanti e che sarebbero stati truffati, come risulta dall'inchiesta della Procura di Milano che ha portato la guardia di finanza ad eseguire ...

Banche - i timori dei risparmiatori Truffati : rimborsi non automatici : ... è proprio su questa presunzione giuridica che puntano il dito le associazioni dei risparmiatori, che entro domani dovranno far pervenire al ministero dell'Economia le osservazioni sul primo decreto ...

Conti correnti - allarme falsi Rid. Polizia postale : 'Attenti alla Truffa dei 19 - 90 euro' : Soldi addebitati sul : molte segnalazioni per la nuova da 19,90 euro che sta imperversando nelle ultime settimane attraverso un addebito con domiciliazione bancaria , R.I.D. richiesta di addebito ...

Sequestrata Hambugeria Eataly di Torino/ Banda dei lingotti d'oro : la maxi Truffa : Sequestrata Hambugeria Eataly a Settimo Torinese, legata alla Banda dei lingotti d'oro: la maxi truffa a Torino contro Banche e Stato, ecco il caso

Truffa ricette e ospedale fuorilegge - blitz dei Nas tra Napoli e Salerno : Confezioni di farmaci contraffatti per un valore di 3.000 euro e un ospedale pubblico privo dei requisiti strutturali previsti per legge. Questo il risultato delle ultime operazioni dei Carabinieri ...

Ex Popolari venete - davanti ai duemila Truffati di Vicenza l’asse Salvini-Di Maio annuncia l’arrivo dei risarcimenti : La rabbia e il furore, gli applausi e le grida, il tifo e gli anatemi. Come in uno stadio. Non basta il centro sportivo Palladio di Vicenza a contenere gli oltre duemila risparmiatori truffati di Banca Popolare di Vicenza e di tante altre banche italiane finite sul lastrico. Hanno aspettato quattro anni prima di avere di fronte due uomini del governo, perfino i due vicepresidenti del consiglio Luigi Di Maio e Matteo Salvini, a cui chiedere che ...

Milano - processo per la Truffa dei fondi : assolta l’ex assessora Mariolina Moioli : È stata assolta con formula piena l’ex assessore di Milano alla Famiglia Mariolina Moioli, che era imputata, assieme ad altri, in un processo per una presunta truffa nella gestione dei fondi destinati all’infanzia. “Hanno rubato anni della mia vita” ha detto piangendo. L’inchiesta è nata nel 2012 e il processo è durato 4 anni. Il procuratore aggiunto, Tiziana Siciliano, aveva chiesto 6 anni e oggi in sede di replica ha ...

Napoli - aria al posto del carburante : ecco il “trucco” dei benzinai che Truffavano gli automobilisti : Più che benzina, in due distributori nel pieno centro di Napoli, gli automobilisti, nel loro serbatoio, facevano il pieno di aria. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza che ha sequestrato due pompe di benzina. Su una colonnina è stato trovato, ben nascosto, un particolare dispositivo radio, che veniva attivato con un telecomando e che serviva per bloccare l’erogazione. I contatori del prezzo e dei supposti litri di carburante, ...

Uomini e donne - Gian Battista e Claire incastrati : "Siete dei Truffatori" (video) : Ennesima segnalazione a Uomini e donne. A finire nell'occhio del ciclone Gian Battista e Claire, due dei protagonisti del Trono Over del dating show di Maria De Filippi andato in onda oggi, lunedì 4 febbraio 2019.La dama e il cavaliere sono stati registrati da un anonimo telespettatore che si è ritrovato vicino a loro in un bar e ha ripreso una loro discussione, durante la quale i due pare stessero costruendo a tavolino gli interventi da ...

Sea Watch - l'ultima Truffa sui migranti : un'ombra sinistra. La verità dei numeri : così fregano ancora l'Italia : Il governo non può dirlo ufficialmente, ma sulla Sea Watch c'è di cui essere preoccupati. Da Catania il pm Zuccaro esclude rilievi penali contro l'Ong tedesca, si indaga solo per "irregolarità amministrative". Il punto vero, però, è che dietro lo sbarco dei 47 migranti bloccati per giorni al largo d

Truffa dei farmaci - operazione Nas in tutta Italia : 11 arresti : Milano, 24 gen., askanews, - Undici misure cautelari detentive e trenta perquisizioni da parte dei Nas di Milano in diverse province di tutta Italia, in un'operazione che ha portato al sequestro ...

Falsi incidenti per Truffare anziani : sgominata la banda dei napoletani : Quella che è ritenuta un'organizzazione dedita alle truffe agli anziani, in particolare con la scusa del falso incidente stradale ai danni di loro parenti, è stata sgominata dai carabinieri del ...

Si fingeva maresciallo dei carabinieri per Truffare gli anziani. In manette un 67enne. Aveva colpito tra Marche e Abruzzo : Arrestato a Napoli un finto maresciallo dei carabinieri che truffava anziani, telefonando a casa delle vittime e parlando di incidenti stradali in cui erano rimasti coinvolti dei loro parenti, per i ...