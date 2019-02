Incendio a Ciampino | aeroporto evacuato

Incendio all’aeroporto di Ciampino - ENAC : operatività in corso ripresa : “E’ in corso di ripresa l’operatività” dello scalo romano di Ciampino, “temporaneamente chiuso al traffico aereo, a causa di un principio di Incendio“: lo rende noto l’ENAC, spiegando che la ripresa riguarda sia i voli di aviazione generale, sia alcuni di aviazione commerciale. L’Ente “invita i passeggeri con voli in programma su Ciampino a contattare le compagnie aeree di riferimento e la ...

Incendio aeroporto Ciampino - evacuati passeggeri e dipendenti : voli rinviati Video : Adr: «Fumo da un’intercapedine». Aerostazione chiusa fino alle 12. Dieci giorni fa lo scalo era stato evacuato per consentire la rimozione di ordigni bellici trovati durante i lavori di manutenzione dei piazzali di sosta degli aerei

Incendio aeroporto Ciampino - evacuati passeggeri e dipendenti : voli rinviati : Adr: «Fumo da un’intercapedine». Aerostazione chiusa fino alle 12. Dieci giorni fa lo scalo era stato evacuato per consentire la rimozione di ordigni bellici trovati durante i lavori di manutenzione dei piazzali di sosta degli aerei