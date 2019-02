U&D | Dal Corso vuole incontrare Teresa dopo la scelta | ' Se me darai la possibilità'

U&D : la De Lellis e Martina Sebastiani attaccano Dal Corso dopo il 'no' a Teresa : La scelta di Teresa Langella ha vinto la lotta degli ascolti contro 'Sanremo Young' condotto da Antonella Clerici. Purtroppo, come ampiamente previsto dai rumors di queste ultime settimane, non c'è stato alcun lieto fine per la bella napoletana. Il suo sogno d'amore si è infranto poco dopo la mezzanotte, quando Andrea Dal Corso non si è presentato nel salone delle feste dove lo attendevano gli invitati, oltre a Tina Cipollari e Gianni Sperti. Le ...

U&D - frecciatine social per Andrea Dal Corso da Martina Sebastiani e Mara Fasone : Andrea Dal Corso è sicuramente il personaggio più discusso delle ultime ore: dopo aver rifiutato Teresa Langella durante lo speciale di Uomini e Donne del 15 febbraio, il ragazzo è stato preso di mira sul web per il suo comportamento. Tra i tanti fan della trasmissione che accusano il corteggiatore di aver recitato una parte sin dall'inizio del suo perCorso in tv, spiccano alcuni volti noti: Giulia De Lellis, Rosa Perrotta e le sue "ex" Martina ...

U&D serale : anche Daffrè e Mazzocchi si schierano dalla parte di Antonio dopo la scelta di Teresa : La scelta di Teresa Langella è l'argomento del giorno tra i fan di Uomini e donne che ieri 15 febbraio hanno seguito con interesse la puntata speciale, trasmessa in prima serata. Contro ogni aspettativa della vigilia, la tronista ha scelto Andrea Dal Corso, anche se la risposta del corteggiatore è stata molto diversa da quello che lei si sarebbe aspettata. dopo settimane di dichiarazioni pubbliche e un weekend in villa, caratterizzato da una ...

Speciale U&D - duro sfogo di Teresa dopo il rifiuto di Dal Corso : 'Sto male' : E' stata trasmessa ieri, in prima serata, l'attesa scelta della tronista napoletana Teresa Lagella. La ragazza, che ha concluso il suo perCorso sul trono, si ritrova attualmente da sola, malgrado abbia investito testa, cuore e sentimenti. Teresa, infatti, si è dichiarata ad Andrea Dal Corso, ricevendo da quest'ultimo un inaspettato rifiuto. Il corteggiatore prescelto non si è affatto presentato alla scelta, ma si è limitato ad avere un confronto ...

U&D speciale : Andrea Dal Corso avrebbe rifiutato la Langella salvo poi ripensarci (RUMORS) : Questa sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata dello 'speciale Uomini e Donne la scelta', che vedrà protagonista la tronista Teresa Langella, chiamata a scegliere con chi passare il resto della sua vita tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. A poche ore dalla messa in onda della puntata, circolano in rete numerose indiscrezioni secondo le quali Teresa avrebbe deciso di uscire dal programma con Andrea, il quale avrebbe ...

Spoiler U&D : Andrea Dal Corso avrebbe detto 'no' a Teresa - per poi cambiare idea : Arriva come un fulmine a ciel sereno un'indiscrezione sulla scelta di Teresa Langella, che lascia tutti di sasso. Il perCorso a Uomini e Donne sta pian piano giungendo al termine per i tronisti del trono classico e c’è molta attesa per la messa in onda delle scelte, che quest'anno andranno in onda in prima serata su Canale 5. La messa in onda della scelta di Teresa, è prevista per venerdì, dove si potrà vedere il weekend da sogno che la Langella ...

U&D speciale - prime indiscrezioni : la Langella potrebbe aver scelto Dal Corso (RUMORS) : Grande attesa per la messa in onda della prima puntata dello speciale di Uomini e donne riguardante la scelta della tronista napoletana Teresa Langella. Ancor prima della messa in onda della puntata, venerdì 15 febbraio, cominciano a trapelare alcune indiscrezioni sulla decisione finale della giovane che, come ricordiamo, è arrivata al termine del suo perCorso con due corteggiatori, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Sino ad ora c'è il massimo ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Teresa : sarebbe uscita dal programma con Andrew : Si avvicina la messa in onda della puntata di Uomini e Donne dedicata alla scelta finale di Teresa Langella, la bella tronista napoletana la quale si congederà dalla trasmissione rivelando il nome del corteggiatore con il quale intende costruire una storia d'amore fuori dal contesto televisivo. L'appuntamento per vedere in onda la scelta di Teresa è fissato per il prossimo venerdì 15 febbraio in prime time, anche se la puntata è stata già ...

Spoiler U&D - la scelta di Teresa potrebbe essere stata Dal Corso : Sono giorni di fuoco per il pubblico del trono classico di Uomini e Donne che ha seguito l'ultima edizione del programma condotto da Maria De Filippi. Per gli ultimi tronisti conosciuti in studio è tempo di dichiarazioni: Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, infatti, sono pronti ad annunciare la loro scelta. I due giovani tronisti stanno registrando le rispettive scelte che, come già sappiamo, quest'anno avranno luogo presso un castello in cui il ...

Anticipazioni U&D : la scelta di Teresa sarebbe Andrea Dal Corso : Il 15 febbraio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la scelta di Teresa Langella, l'attrice napoletana protagonista del trono classico di Uomini e Donne, programma ideato e condotto da Maria De Filippi. L'atto finale del perCorso della modella partenopea sta tenendo tutti con il fiato sospeso, infatti il pubblico in questi giorni si sta chiedendo chi sarà stato il prescelto di Teresa tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Stando a ...

U&D : Teresa piange prima della scelta finale - consolata dalla Galgani : Ormai inizia il conto alla rovescia per la scelta finale di Teresa Langella che stando alle news andrà in onda nel prime time di Canale 5, venerdi 15 febbraio 2019. La tronista napoletana è alle prese con i suoi due corteggiatori Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Per la scelta finale di Teresa sono state selezionate da parte della redazione di Uomini e donne due location davvero bellissime. La prima è la villa in cui Teresa trascorrerà con ...

U&D - Gian Battista e Claire tentano di difendersi dalle accuse : 'Nessuna strategia' : Gian Battista Ronza e Claire Turotti in questi giorni sono finiti al centro di uno scandalo scoppiato a Uomini e Donne dopo che Maria De Filippi ha smascherato il loro presunto "inganno" alla redazione del programma. Tutto è cominciato quando in una puntata è stato mostrato un filmato inviato a Gianni Sperti da un telespettatore anonimo che ha ripreso una conversazione tra i due nella quale sembra che si mettano d'accordo per prolungare la loro ...

U&D - Teresa vicina alla scelta - Andrea Dal Corso dopo la registrazione : 'Merito di più' : I colpi di scena a Uomini e Donne non mancano mai e, nel Corso dell'ultima puntata del trono classico, abbiamo visto che Andrea Dal Corso ha mosso i suoi nuovi dubbi su Teresa Langella che, come ben saprete, è ad un passo dalla fatidica scelta finale che vedremo in onda settimana prossima su Canale 5. Andrea, in particolare, non ha gradito alcuni atteggiamenti della bella tronista napoletana al punto da arrivare a mettere in discussione la sua ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Teresa in villa : la cena romantica con Andrea Dal Corso : Per Teresa Langella è giunto il momento di pensare a quella che sarà la sua scelta finale a Uomini e donne, dato che ormai manca davvero pochissimo. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che la messa in onda dell'attesa puntata conclusiva del perCorso di Teresa verrà trasmessa il prossimo venerdì 15 febbraio in prime time alle ore 21.30, nel Corso del primo dei tre appuntamenti speciali con la trasmissione sentimentale di Maria De Filippi, che per ...