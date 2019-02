Diciotti | gli iscritti del M5s salvano Matteo Salvini | no al processo del Tribunale dei

Caso Diciotti : Garavaglia - 'sì autorizzazione sarebbe contro governo' : Lo ha affermato a 'Il Confine' su Sky Tg24 il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia, rispondendo a una domanda di Sarah Varetto su cosa si aspettasse dal voto sulla piattaforma Rousseau sul ...

Diciotti - il voto degli iscritti M5s : vince il no al processo per Salvini con il 59 - 05% delle preferenze : Gli iscritti al Movimento 5 stelle hanno scelto il Sì, ovvero il no al processo per Matteo Salvini con 30.948 preferenze (59,05%). Il No si è fermato a 21.469 (40,95%) L'articolo Diciotti, il voto degli iscritti M5s: vince il no al processo per Salvini con il 59,05% delle preferenze proviene da Il Fatto Quotidiano.

Diciotti - Giuseppe Conte : 'Sbagliato affidarsi al voto online' : Una giornata da lacrime e sangue, quella dei 5 Stelle e del loro voto online sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Lo sarebbe stata comunque, ma la revisione del quesito ...

Diciotti - l’appello di Pietro Grasso agli attivisti M5s : “Stanno scaricando su di voi la responsabilità. Vi prendono in giro” : “Pensateci bene. Oggi vale per i naufraghi sulla nave Diciotti, e domani? Un futuro ministro dell’Interno, per un presunto fine politico di sicurezza nazionale, potrà con lo stesso principio chiudere dentro una scuola, una caserma o uno stadio, cittadini italiani e stranieri. Col diritto e coi diritti fondamentali non si scherza. Vi stanno prendendo in giro, fatevi sentire!”. Questo l’appello che Pietro Grasso, senatore di LeU ...

Diciotti - Pesco (M5S) : “Non bisognava derogare scelta agli attivisti”. Battelli : “Bel momento di democrazia” : Mentre sono in corso le votazione on-line sulla piattaforma ‘Rousseau‘ degli attivisti M5S se decidere di dar seguito oppure no alla richiesta del Tribunale dei Ministri di Catania, alla richiesta di poter processare il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per il ‘caso Diciotti‘, il senatore pentastellato e Presidente della Commissione Bilancio di Palazzo Madama, Daniele Pesco, ai microfoni ...

Diciotti - Tajani : “Voto online è una pagliacciata. Un sondaggio taroccato che lascia il tempo che trova” : “E’ un sistema che punta a delegittimare la sovranità del Parlamento. I politici devono essere giudicati dal Parlamento, non dalla giustizia tantomeno da un sondaggio online a cui partecipano poche migliaia di persone. Tocca ai parlamentari del M5S scegliere, poi verranno giudicare alla fine della legislatura dai cittadini: questa è la democrazia rappresentativa, il resto è una pagliacciata, un sondaggio taroccato che lascia il ...

Diciotti - Gregorio De Falco e il voto sul processo a Matteo Salvini : "Domanda fuorviante - tanti sbaglieranno" : "La domanda agli iscritti 5 stelle sulla piattaforma Rousseau è fuorviante. E induce a errori". Il capitano Gregorio De Falco, espulso dai pentastellati, avverte che c'è la concreta possibilità che molti elettori chiamati a votare sull'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Dic

Caso Diciotti - oggi il voto degli elettori M5S<br>Salvini : "Di Maio è una persona corretta" : Al via oggi le operazioni di voto degli elettori del Movimento 5 Stelle sul Caso Diciotti. Dalle 10 alle 19 oggi, tramite la piattaforma Rousseau, gli elettori dovranno esprimersi sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, dando così l'indicazione vincolate ai senatori M5S che saranno chiamati ad esprimersi in Senato.Il diretto interessato, questa settimana impegnato in Sardegna per la campagna elettorale in vista delle ...

Diciotti - Airola : “Voterò perché Salvini vada a processo. M5s sempre contro gli scudi : sia coerente. Il governo non cadrà” : Il senatore del Movimento Cinque Stelle Alberto Airola nella consultazione online su Rousseau che si aprirà alle 9 di lunedì voterà perché il ministro dell’Interno Matteo Salvini vada a processo per sequestro di persona nel caso della nave Diciotti. Una presa di posizione di peso che arriva dopo altri annunci pubblici. Per esempio quello – contro il processo – di Gianluigi Paragone, che a differenza di Airola è al primo mandato ...

M5S al voto su caso Diciotti : chi sceglie 'sì' nega l'autorizzazione a processare Salvini : È online la consultazione con la quale il M5S chiederà ai propri elettori di esprimersi sul caso Diciotti. Il voto sulla piattaforma Rousseau si svolgerà domani lunedì 18 febbraio dalle 10 alle 19. Il risultato dovrebbe essere l'indicazione di voto per i rappresentanti del Movimento chiamati a loro volta ad esprimersi nella giunta e nell'assemblea del Senato sull'autorizzazione a procedere contro l'alleato di governo. Sul blog, oltre ...