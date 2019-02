Missioni nello spazio profondo e radiazioni cosmiche | un possibile aiuto dalla ceramica

meteoweb.eu

: RT @intoscana: Ed ecco svelato #Awhero, l’innovativo elicottero destinato a missioni di sorveglianza e di soccorso, che sarà sviluppato e p… - valessandra59 : RT @intoscana: Ed ecco svelato #Awhero, l’innovativo elicottero destinato a missioni di sorveglianza e di soccorso, che sarà sviluppato e p… - PadovanicNicola : RT @regionetoscana: #Toscana terra di #tecnologia e sviluppo. A #Pisa, nello stabilimento Leonardo, viene presentato #Awhero, un #elicotter… - FDePalo : RT @intoscana: Ed ecco svelato #Awhero, l’innovativo elicottero destinato a missioni di sorveglianza e di soccorso, che sarà sviluppato e p… -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Nelleverso lo, una delle sfide principali è costruire navicelle abbastanza resistenti da non essere danneggiate dalle. Una soluzione – spiega Global Science – potrebbe arrivare da un materiale che intuitivamente non sembrerebbe adatto, ma che invece ha la capacità di resistere a temperature elevatissime: la. Non quella utilizzata per vasi e stoviglie, ma un tipo dicostituita da aerogel – una miscela che come suggerisce la parola è simile a un gel gassoso.Questa sostanza appare come una schiuma solida che spesso per la sua trasparenza viene chiamata “fumo ghiacciato” e dagli anni ’90 ha diverse applicazioni commerciali, ad esempio l’isolamento termico delle finestre. Ed è esattamente la proprietà di isolare ciò che renderebbe laaerogel adatta alla costruzione di alcune parti dei veicoli ...