Mahmood sta male e non si presenta a Sanremo Young | ecco cosa è successo

Arisa a Verissimo parla di Mahmood e svela : “A Sanremo stavo male” : Verissimo: Arisa commenta la vittoria di Mahmood a Sanremo 2019 In una lunga intervista a Verissimo, che andrà in onda sabato 16 febbraio su Canale 5, Arisa ha parlato per la prima volta dopo la partecipazione al Festival di Sanremo. La cantante, che la scorsa settimana non si è presentata a Domenica In a causa di un problema di salute, ha detto la sua sulla vittoria di Mahmood: “Credo sia stata una vittoria giusta. Ho parlato con lui e ...

Al Bano contro il brano di Mahmood : 'Il rap sta uccidendo la melodia italiana' : AlBano Carrisi, attraverso un'intervista radiofonica, ha criticato la canzone vincitrice della 69' edizione del Festival di Sanremo. Intervenendo ai microfoni di Radio 1 durante la trasmissione Un Giorno da Pecora condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro ha espresso il suo parere sulla manifestazione canora che si è svolta al teatro Ariston la scorsa settimana. Il cantante pugliese non ha puntato il dito contro Mahmood, vincitore del Festival, ...

Sanremo - per un esorcista Mahmood avrebbe vinto per riabilitare il trap dopo Corinaldo : A seguito della vittoria segnata dal cantautore dalle origini italo-egiziane Mahmood al Festival di Sanremo 2019, in molti sono insorti per la mancata vittoria di Ultimo, e non solo i fedeli telespettatori della kermesse musicale. Anche un esorcista, ai microfoni di un intervento radiofonico, si è espresso contro il trionfo di Mahmood, contestando che la sala-stampa abbia riabilitato la musica trap e la figura del trapper mediante Sanremo, alla ...

L’esorcista Don Antonio Mattatelli : “Virginia Raffaele si scusi. La vittoria di Mahmood? Dietro c’è Satana” : E l’esorcista alla fine ha parlato. “Siamo tutti amareggiati. Non solo è stata di cattivo gusto e blasfema, è stata anche irriverente e irrispettosa delle persone che soffrono. Se stava scherzando, la signora Virginia Raffaele lo spieghi – ha detto Don Antonio Mattatelli ai microfoni della trasmissione I Lunatici di Radio2 – Fino ad ora si è chiusa in un mutismo. Se è stato uno scherzo da preti chieda scusa. Aveva ragione ...

Albano Carrisi e Mahmood vincitore a Sanremo : "Stanno uccidendo la melodia italiana" : Ad Albano Carrisi non va giù la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo. Nulla contro il cantante milanese di origine egiziana, spiega il crooner di Cellino San Marco a Un giorno da pecora, su Rai Radio1. "La sua canzone Soldi è simpatica, per carità. Secondo me però, con tutto il rispetto di tut

Sanremo - Mahmood si apre sugli insulti della sala stampa a Il Volo : 'Mi dispiace' : Lo scorso sabato sera è andata in onda la finale del Festival di Sanremo, che ha visto il cantautore dalle origini italo-egiziane, Mahmood, trionfare con il brano Soldi, e superare gli artisti Ultimo e Il Volo, giunti rispettivamente al secondo e al terzo posto della kermesse. Il cantante di Soldi, accusato di aver vinto il Festival grazie ai voti della sala-stampa e della giuria tecnica e con poco consenso popolare, ha rilasciato delle inedite ...

Mahmood - da barista a cantante : «Freddy Mercury il mio portafortuna» : La polemica su Sanremo e l'esposto del Codacons? 'Non me ne frega niente, non l'ho scritto io il regolamento'. Mahmood si confessa. Lo fa attraverso un'intervista sulle pagine del settimanale Chi. 'Ok ...

"Noi parte del percorso di Mahmood". X-Factor replica agli attacchi per l'eliminazione dell'artista nel 2012 : Dal 2012 di tempo ne è passato. Ora Alessandro Mahmood ha vinto il Festival di Sanremo e per questo rappresenterà l'Italia all'Eurovision. Ma 7 anni fa, il cantante milanese si era già fatto notare in tv e precisamente al talent show di Sky. Alla terza puntata, però, la sua avventura finì dopo il ballottaggio con Romina. Un'esclusione che provocò numerose polemiche, con il commento amaro di Simona ...

Soldi di Mahmood primo in tutte le classifiche conquista anche la Top50 Globale di Spotify : Mentre su Sanremo e le modalità del televoto imperversa la polemica capitanata dal secondo classificato Ultimo , sostenuto da fan e da alcuni artisti e addetti ai lavori, , la canzone di Mahmood...